Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (8/10).
Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις νίκες οπότε η αναμέτρησή τους αποτελεί και… ντέρμπι κορυφής και θα αρχίσει στις 21:15 με μετάδοση από το Novasports Prime.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο
14:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 Σανγκάη
19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague
19:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας EuroLeague
21:00 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε EuroLeague
21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ EuroLeague
21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν EuroLeague