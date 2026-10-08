Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (8/10).

Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις νίκες οπότε η αναμέτρησή τους αποτελεί και… ντέρμπι κορυφής και θα αρχίσει στις 21:15 με μετάδοση από το Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο

14:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 Σανγκάη

19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague

19:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας EuroLeague

21:00 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε EuroLeague

21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ EuroLeague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν EuroLeague