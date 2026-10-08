Η League Phase του UEFA Champions League περνάει από το MEGA, και οι λάτρεις του ποδοσφαίρου συντονίζονται για μία ακόμη κρίσιμη ευρωπαϊκή μάχη της ΑΕΚ.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 22:00, το MEGA μεταδίδει ζωντανά από το «Στάμφορντ Μπριτζ» την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μετά το νικηφόρο ξεκίνημά της απέναντι στη ΛΑΣΚ, η Ένωση ταξιδεύει στο Λονδίνο με υψηλές προσδοκίες, έτοιμη να δώσει δυναμική συνέχεια στην ευρωπαϊκή της πορεία. Απέναντί της σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, βρίσκεται η ουκρανική Σαχτάρ, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αϊντχόφεν στην πρεμιέρα. Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Μιχάλης Τσώχος. Από τις 21:00, το Pre-game του MEGA βάζει το τηλεοπτικό κοινό στο κλίμα της μεγάλης αναμέτρησης, καταγράφοντας όλα τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των δύο ομάδων.

Η αγωνιστική κατάσταση, τα πλάνα των προπονητών και όλο το παρασκήνιο πριν από τη σέντρα παρουσιάζονται αναλυτικά μέσα από το πλούσιο ρεπορτάζ και τον σχολιασμό της εκπομπής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, το Post-game συνεχίζει την ποδοσφαιρική βραδιά στο MEGA, με την πρώτη αποτίμηση όσων συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο.

Η εμφάνιση της ΑΕΚ, οι κομβικές στιγμές και οι αποκλειστικές δηλώσεις των πρωταγωνιστών περνούν από το μικροσκόπιο της εκπομπής. Παράλληλα, η δημοσιογραφική ομάδα φωτίζει τη συνολική εικόνα της διοργάνωσης με τα στιγμιότυπα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, δίνοντας ξεχωριστή θέση στην ανάλυση του μεγάλου ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν. Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Η μεγάλη σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παραμένει διαχρονικά και δυναμικά, στο MEGA!