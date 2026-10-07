Σήμερα στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Ο Πάνος άφησε για λίγο τη θάλασσα της Καραϊβικής, άραξε το καράβι του, το «Μαύρο Μαργαριτάρι», στον κόλπο του Θερμαϊκού και έρχεται στο «Cash or Trash» για να ζήσει την πρώτη του δημοπρασία. Ο πωλητής φέρνει μαζί του ένα «λάφυρο», ένα ιδιαίτερο έπιπλο με ξεκάθαρη βρετανική προέλευση. Η «μάχη» ανάμεσα σε έναν πειρατή και τους πέντε αγοραστές για την απόκτησή του αναμένεται να είναι επεισοδιακή.

Η Χρυσούλα έχει καταγωγή από τη Ζάκυνθο και η κύρια επαγγελματική της ιδιότητα είναι αριθμολόγος-αστρολόγος. Με όλα τα σημάδια να δείχνουν πως τα πράγματα θα πάνε «τούμπανο», όπως λέει και η ίδια χαρακτηριστικά, οι συνθήκες φαίνεται να είναι κατάλληλες για να παρουσιάσει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα αντικείμενα που έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα στο «Cash Or Trash». Ένα αντικείμενο που δεν περνά απαρατήρητο και αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αλλά και να συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη δημοπρασία.

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις της, η Ιωάννα έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του «Cash or Trash», αποφασισμένη να αποχωριστεί ένα από τα πιο επιβλητικά φωτιστικά που μπορούν να κυριαρχήσουν σε έναν χώρο. Ένα εντυπωσιακό φωτιστικό-γλυπτό, χειροποίητο, που αποδίδεται στον σπουδαίο Ιταλό δημιουργό Tommaso Barbi. Το ξεχωριστό αντικείμενο και η δυναμική πωλήτρια βάζουν «φωτιά» στο δωμάτιο των αγοραστών.

Δείτε το trailer: