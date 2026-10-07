Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, η Εύα δείχνει και πάλι τη μεγαλοψυχία της και θυσιάζει τον έρωτά της για το καλό τις μικρής Φιλίππας. Παράλληλα, Πέτρος και Κορίνα συνεχίζουν τα υπόγεια σχέδιά τους, ο καθένας για το δικό του όφελος…

Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) θυσιάζεται για να επανέλθει η ηρεμία στο σπίτι του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης), αλλά σε εκείνον το παρουσιάζει ως ενθουσιασμό που απλά έλαβε τέλος κι έτσι χωρίζουν. Ο Άγγελος θυμώνει πολύ με τη στάση της κι αποφασίζει να ταξιδέψει με τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) για Σκιάθο, προκειμένου να διαπραγματευτούν την αγορά του διπλανού οικοπέδου και να βγάλουν την Έρικα (Έλενα Σάββα) από το παιχνίδι. Η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) προσπαθεί να ισχυροποιήσει τη θέση της Ολυμπίας (Έλενα Πιερίδου) στην επιχείρηση και της δίνει επαγγελματικές ιδέες που θα την βοηθήσουν να ξεχωρίσει. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) καλεί τον Διονύση (Γιώργος Κυριάκου) σε τραπέζι, προκειμένου να τον ευχαριστήσει για την εξυπηρέτηση που της έκανε με την τράπεζα, αλλά τελικά κερνάει αυτός, δείχνοντάς της το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του. Ο ιδιωτικός ερευνητής ενημερώνει τη Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) ότι μάλλον εντόπισε τον χαμένο γιο της στη Λάρισα κι αμέσως προχωράνε σε μυστική εξέταση dna. Ο Φίλιππος προτείνει συνεταιρισμό στην Έρικα, αλλά εκείνη αρνείται. Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης), τυφλωμένος από ζήλια, κάνει άλλη μια απόπειρα κατά του Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης). Η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) επισκέπτεται τον Σταύρο (Πασχάλης Τσαρούχας) και του ζητάει να βάλει στο κάδρο των υπόπτων την Ολυμπία…

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