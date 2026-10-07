Οι αγώνες ΑΕΚ – Σαλόν Βίλπας και Άρης – Μπούργκος ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (7/10).

Η Ένωση θέλει να αρχίσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Basketball Champions League ενώ ο Άρης κυνηγάει το 2/2 στο Eurocup.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:30 Magenta Sport 6 ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Πεκίνο

19:00 Novasports 4HD Μπότεβγκραντ – Μπαχτσεσεχίρ EuroCup

19:00 Magenta Sport 4 ΑΕΚ – Σαλόν Βίλπας FIBA Basketball Champions League

20:00 Novasports Prime Άρης – Μπούργκος EuroCup

20:30 Novasports 5HD Ντερτόνα – Λε Μαν EuroCup

21:00 Novasports 6HD Ρόμα – Λιετκαμπέλις EuroCup

21:30 Novasports Start Μανρέσα – Ουλμ EuroCup

21:45 Novasports 4HD Παρί – Βιλερμπάν EuroLeague