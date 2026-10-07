Μια νέα επαγγελματική αρχή ετοιμάζει η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία μπαίνει σε νέο project της Alter Ego Media. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ότι σύντομα θα παρουσιάζει μια σειρά από vidcasts.

Το νέο εγχείρημα θα έχει καθαρά lifestyle χαρακτήρα και θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πρόσωπα από την τηλεόραση, τα media και τη showbiz. Όπως εξήγησε η ίδια, στόχος είναι να φιλοξενεί ανθρώπους που βρίσκονται στην επικαιρότητα, απασχολούν τα social media και συχνά γίνονται viral.

«Ερχόμαστε με πολύ ωραία vidcasts και θα φιλοξενώ ανθρώπους που έχουν να κάνουν με τα media γενικότερα. Θα είναι lifestyle συνεντεύξεις, με ανθρώπους που απασχολούν και γίνονται viral. Θα έχουμε μια πιο φρέσκια ματιά στα πράγματα. Υπάρχει χαρά και ενθουσιασμός», ανέφερε η Ελένη Βουλγαράκη στην εκπομπή της Σίσσυ Χρηστίδου για το νέο της επαγγελματικό βήμα.

Η αποχώρηση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου

Η νέα αυτή κίνηση έρχεται μετά το τέλος της συνεργασίας του Ανέστη Ευαγγελόπουλου με την Alter Ego Media. Ο ίδιος είχε παρουσιάσει το «Anesti’s Tea The Podcast», μέσα από το οποίο φιλοξενούσε πρόσωπα της showbiz και συζητούσε μαζί τους θέματα που απασχολούσαν την επικαιρότητα.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου project, η Ελένη Βουλγαράκη αναλαμβάνει πλέον ένα νέο vidcast με παρόμοιο lifestyle προσανατολισμό, αλλά με διαφορετική προσέγγιση και δική της παρουσίαση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστός κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο ολοκληρώθηκε το vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, πέρα από το γεγονός ότι η συνεργασία του με την Alter Ego Media έφτασε στο τέλος της.