Ένα οργανωμένο ταξίδι στη Λισαβόνα, ένα παλιό ξενοδοχείο, μια παρέα τουριστών και ένας φόνος που κανείς δεν περίμενε. Αυτό που ξεκινά ως μια ανέμελη εβδομάδα στην πορτογαλική πρωτεύουσα μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι μυστηρίου, όπου όλοι μπορεί να είναι ύποπτοι και ο χρόνος μετρά αντίστροφα.

Αυτό είναι το σκηνικό της νέας σειράς μυστηρίου του Disney+, «Τρίτη σημαίνει φόνος», μιας αστυνομικής ιστορίας που συνδυάζει το μυστήριο με την κωμωδία και βάζει τους ίδιους τους τουρίστες να ψάξουν για τον δολοφόνο.

Τι θα δείτε στη σειρά

Η ιστορία ακολουθεί μια ετερόκλητη ομάδα Ισπανών που φτάνει στη Λισαβόνα για ένα οργανωμένο ταξίδι. Όμως το επόμενο πρωί ένας από τους ταξιδιώτες βρίσκεται νεκρός στο δωμάτιό του. Αντί να περιμένουν απλώς την αστυνομία, τέσσερις από τους υπόλοιπους, φανατικοί αναγνώστες αστυνομικών μυθιστορημάτων και ιστοριών true crime, αποφασίζουν να ξεκινήσουν τη δική τους έρευνα.

Το πρόβλημα; Όσο ψάχνουν, τόσο μεγαλώνει ο κατάλογος των υπόπτων. Και μαζί του αποκαλύπτονται μυστικά που η παρέα θα προτιμούσε να μείνουν κρυμμένα. Οι ερασιτέχνες ντετέκτιβ πρέπει να κινηθούν ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα, τις προσωπικές τους σχέσεις και τον κίνδυνο να αποβληθούν από το οργανωμένο ταξίδι, ενώ η ημερομηνία επιστροφής πλησιάζει.

Η σειρά έχει και ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο: η ίδια η Λισαβόνα γίνεται μέρος της ιστορίας. Τα επεισόδια ακολουθούν τις ημέρες του ταξιδιού και παίρνουν τα ονόματά τους από διαφορετικές περιοχές της πόλης, όπως Baixa, Alfama, Belém, Ajuda, Bairro Alto, Sintra και Liberdade. Στην πορεία, μια έκρηξη, ένα κλεμμένο μουσικό κουτί και ένας παλιός θησαυρός προσθέτουν νέα κομμάτια στο παζλ.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται γνωστά ονόματα του ισπανικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ενώ τη σειρά δημιούργησε ο Carlos Vila, γνωστός από το «Los misterios de Laura», ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβαν ο βραβευμένος με Goya Salvador Calvo και η Abigail Schaaff.

Η σειρά αποτελείται από επτά επεισόδια και μετατρέπει τις διακοπές των πρωταγωνιστών σε ένα διαφορετικό παιχνίδι μυστηρίου, όπου οι ύποπτοι αυξάνονται και κάθε μέρα φέρνει ένα νέο στοιχείο.

*Φωτογραφίες @Disney+