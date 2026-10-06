Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, η μικρή Φιλίππα αναστατώνει και πάλι τις οικογένειες Αντωνιάδη και Καραΐσκου με τη συμπεριφορά της. Τη λύση έρχεται να δώσει η Στέλλα, γεγονός που θα προκαλέσει νέα καταιγίδα στη σχέση Άγγελου και Εύας.

Η οικογένεια ανάστατη από την ανακάλυψη της Φιλίππα (Μαλένα Σιαμά), προσπαθεί να ηρεμήσει τη μικρή. Αποφασίζουν να μείνει με την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου), κάτι που δίνει την αφορμή στον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης) να πάει κι αυτός εκεί. Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) με τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) χαίρονται για το νέο σπίτι που θα στεγάσει τον έρωτά τους, χωρίς να υποψιάζονται τι θα ακολουθήσει. Η Έρικα (Ελένη Σάββα) προχωρά τη συμφωνία με τον οικοπεδούχο Σπύρο Νικολάου (Θανάσης Δρακόπουλος). Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) με τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) οργανώνουν το ταξίδι του μέλιτος στην Πορτογαλία. Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία που θα αλλάξει τα πάντα στην σχέση της Εύας και του Άγγελου. Ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας) και η Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) έχουν μια συζήτηση διαφορετική από αυτές που συνηθίζουν… Η παράνομη σχέση Πέτρου – Ολυμπίας (Έλενα Πιερίδου) συνεχίζεται, ενώ η Ολυμπία πιάνει δουλειά και στην εταιρεία. Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) καταλαβαίνει ότι τα αισθήματά του για τη Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) βαθαίνουν. Η Εύα ανακοινώνει στον Άγγελο κάτι που τον κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του.

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