Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 στον ANT1 με νέο επεισόδιο.

Μετά τη φωτιά στην αποθήκη των Αρβανιταίων, οι ισορροπίες ανατράπηκαν. Η Λευκή σώθηκε την τελευταία στιγμή και έμαθε πως πίσω από την παγίδα που λίγο έλειψε να της στοιχίσει τη ζωή βρισκόταν ο Θωμάς. Την ίδια ώρα, ο Μάρκος ήρθε αντιμέτωπος με αποκαλύψεις που κλόνισαν όσα πίστευε για την οικογένειά του, ενώ η σχέση του με τη Λευκή δοκιμάστηκε για άλλη μια φορά. Απόψε, όμως, όλα αλλάζουν: ποια είναι η πρόταση που θα κάνει ο Μάρκος στη Λευκή, ελπίζοντας να αλλάξει τα πάντα; Και πόσο κοντά στην αλήθεια για την πραγματική της ταυτότητα βρίσκονται η Μαριγώ και ο Γεροδήμος;

Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Ο Σκλίβας απoδεικνύει στον Μάρκο πως ο Θωμάς κλείδωσε τη Λευκή στην αποθήκη, όπως και τον ρόλο της οικογένειάς του στον θάνατο του πατέρα του. Η Λευκή από την άλλη καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος που την έσωσε ήταν ο Σκλίβας και αποφασίζει να μιλήσει, αλλά συγκρατείται από τη Δέσποινα που, βλέποντας ότι κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν, της δίνει χρήματα για να φύγει. Στο μεταξύ, η Μαριγώ επισκέπτεται τη Λευκή με στόχο να κατευνάσει τον Μάρκο. Όμως, η παρουσία της μαυροφορεμένης Δέσποινας της ξυπνά νέες υποψίες πως η νύφη της δέχεται βοήθεια από κάποιον… Ο Στέλιος καταρρέει όταν ανακαλύπτει πως η Δέσποινα πήρε τα λεφτά που είχε δεχτεί πριν χρόνια από τους Αρβανιταίους για να παραιτηθεί από τον γδικιωμό. Κι ενώ η χωροφυλακή εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον Σκλίβα, ο Μάρκος εξαγριωμένος συγκρούεται με τον Θωμά και τον Μήτρο κι επιστρέφει στη Λευκή με μια πρόταση που ελπίζει να αλλάξει τα πάντα. Δεν ξέρει, βέβαια, πως η Μαριγώ αναθέτει στον Μήτρο να πάει στην Τρίπολη για να μάθει ποια είναι πραγματικά η νύφη της και πως ο Γεροδήμος έχει ήδη ανακαλύψει πως η μυστηριώδης Ελένη Πολυκάρπου κατάγεται από το χωριό τους…

Δείτε sneak preview:

Ο Μάρκος ζητά χρόνο… Τι θα αποφασίσει η Λευκή;

Δείτε το trailer: