Η δραματική σειρά «Οι Κόρες της Αρετής» έρχεται απόψε στις 22:00 στον Alpha με διπλό επεισόδιο και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 3

Η Αρετή φτάνει στη βίλα Κεχαγιά και αντιμετωπίζει την παγερή Σωτηρία, την αυστηρή οικονόμο του σπιτιού που της θέτει τους όρους της. Στην άλλη άκρη της πόλης, η Ναταλία, στη σουίτα του ξενοδοχείου, δεν βρίσκει τον Αλέξη αλλά τον αδελφό του, τον Κωνσταντίνο, που από το πρώτο λεπτό τη μεταχειρίζεται υποτιμητικά. Η παρεξήγηση ανάμεσά τους κορυφώνεται. Αυτό που ξεκινά ως σύγκρουση εξελίσσεται σε μια βραδιά που κανείς τους δεν θα ξεχάσει εύκολα -για τους λάθος λόγους. Ο Αλέξης φέρνει στο σπίτι φωτογραφίες από τα κορίτσια του διαγωνισμού. Φέρνει σε δύσκολη θέση τον πατέρα του Λεωνίδα όταν, μπροστά στη μητέρα του, λέει πως ο πατέρας του έχει ξεχωρίσει την Άννα, τη μικρή κόρη της Αρετής. Η Έφη, γυναίκα του Λεωνίδα, μιλάει στον άντρα της για τους φόβους της σε σχέση με την ασθένειά της που κρατούν κρυφή από τα παιδιά τους. Παράλληλα, ο Ανδρέας συνεχίζει να νιώθει ριγμένος από τον πατέρα του με τη γυναίκα του, την Τζένη, να τον πιέζει όλο και περισσότερο να διεκδικήσει τη θέση του ως μεγάλος αδελφός στην οικογένεια. Η Αρετή σοκάρεται και γίνεται χάλια με αυτό που πέρασε η μεγάλη της κόρη για χάρη της Άννας. Στη βίλα, το ίδιο βράδυ, ο Λεωνίδας θα αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο σοκ της ζωής του.

Επεισόδιο 4

Η Έφη Κεχαγιά πεθαίνει. Το ασθενοφόρο στην αυλή της βίλας, τα παιδιά που ξεσπάνε το ένα μετά το άλλο, ο Λεωνίδας που χάνει τον κόσμο όλο -η νύχτα αυτή αλλάζει τη ζωή τους και τις ισορροπίες ξαφνικά. Η Αρετή, που βρέθηκε τυχαία μάρτυρας, γυρίζει σπίτι σοκαρισμένη. Στη βίλα φθάνει η αυστηρή, μεγάλη αδελφή του Λεωνίδα για να στηρίξει την οικογένεια και τον ίδιο. Η κηδεία της Έφης αλλά και η συγκέντρωση που ακολουθεί γίνεται πεδίο μάχης με τη Φαίη και τον Αλέξη να χάνουν τον έλεγχό, οργισμένοι με την Τζένη και τις αντιδράσεις της που δεν δείχνουν σεβασμό για τη νεκρή τους μάνα. Ο Ανδρέας, όπως πάντα, προσπαθεί να παίξει ρόλο εξισορροπιστή. Όταν τα υπόλοιπα παιδιά μαθαίνουν πως Έφη ήταν άρρωστη από μήνες, και πως ο Κωνσταντίνος ήταν ο μόνος που το ήξερε, στρέφονται όλοι εναντίον του. Η οικογένεια τινάζεται στον αέρα. Στο γυμναστήριο, ο Αλέξης ξεσπά τον πόνο του, πίνει και καταρρέει. Για να βρεθεί δίπλα του η Ναταλία, που γνωρίζει πως είναι ο πόνος της απώλειας μια και η ίδια έχει χάσει τον λατρεμένο της πατέρα. Η Ναταλία, αφήνει στην άκρη τον θυμό της για το συμβάν στο ξενοδοχείο, για τον χαρακτήρα του Αλέξη και του στέκεται. Η Αρετή καλείται να πάει στη βίλα επίσημα. Κλαίει από ανακούφιση μπροστά στους απλήρωτους λογαριασμούς και στην ελπίδα πως, μπαίνοντας στο σπίτι του Κεχαγιά, θα καταφέρει να κερδίσει τη συμπάθειά του ώστε να πάρουν την Άννα στον διαγωνισμό για το πρόσωπο της εταιρίας καλλυντικών τους. Στον κήπο, αργά τη νύχτα, ο Λεωνίδας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια γυναίκα που έχει κρατήσει απόσταση για χρόνια -και που τώρα ήρθε να πει ότι η υπόσχεση να μείνει μακριά από τη ζωή του έληξε μαζί με τον χαμό της Έφης.

Δείτε sneak previews:

Η Τζένη ρίχνει το «φαρμάκι» της στον Αλέξη…

Ο Λεωνίδας παραγκωνίζει, για άλλη μια φορά, τον Ανδρέα…

Ο Κωνσταντίνος χειρίζεται υποτιμητικά τη Ναταλία

Ο Αλέξης καταρρέει μετά τον θάνατο της μητέρας του…

Δείτε το trailer: