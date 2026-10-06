Ο αγώνας της Εθνικής Ελπίδω με τη Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro 2027 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (6/10).

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου και η Εθνική ομάδα θέλει μόνο νίκη και από εκεί και πέρα θα περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν θα προκριθεί ή όχι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Magenta Sport 6 Νόβακ Τζόκοβιτς – Άλεξ ντε Μινόρ Πεκίνο (Τελικός)

17:00 Novasports Start Καζακστάν – Νήσοι Φερόες UEFA Nations League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21

19:00 ΣΠΟΡ FM TV Μύκονος Betsson BC – Νέφτσι FIBA Europe Cup

19:30 Novasports 4HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Χάποελ Ιερουσαλήμ EuroCup

19:30 Magenta Sport 4 Περιστέρι – Μπάμπεργκ FIBA Basketball Champions League

19:30 Mega News Αννόβερο – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών Πόλο

20:00 ΣΠΟΡ FM TV ΜΖΤ Σκοπίων – Ηρακλής FIBA Europe Cup

20:30 Novasports Prime Μπόσνα – ΠΑΟΚ EuroCup

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δούκας – Παναθηναϊκός Futsal Super League

21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Τσεχία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 3 Μολδαβία – Σλοβακία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 2 Λουξεμβούργο – Βουλγαρία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 1 Λευκορωσία – Φινλανδία UEFA Nations League

21:45 Novasports Start Ελβετία – Βόρεια Μακεδονία UEFA Nations League

21:45 Novasports 6HD Αλβανία – Άγιος Μαρίνος UEFA Nations League

21:45 Novasports 5HD Εσθονία – Ισλανδία UEFA Nations League

21:45 Novasports 3HDΣκωτία – Σλοβενία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Κροατία – Ισπανία UEFA Nations League