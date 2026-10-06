Το 10ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», έρχεται απόψε στις 22:00 με νέες συγκλονιστικές εξελίξεις.

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος κανονίζουν να βγουν, αλλά όλα ανατρέπονται. Ο Σήφης προσπαθεί να κρατήσει μυστική τη νύχτα που πέρασε με τη Μαρία. Άγνωστοι στήνουν καρτέρι στον Φίλιππο και του επιτίθενται.

Επεισόδιο 10 (Τρίτη 6 Οκτωβρίου)

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος κανονίζουν να βγουν το βράδυ, όμως όλα ανατρέπονται, όταν εκείνος μαθαίνει πως κάποιος άλλος της έστειλε στο σπίτι λουλούδια. Πληγωμένος και φοβισμένος, μήπως μπλέξει ξανά σε μια σχέση με ψέματα, τη διώχνει πριν προλάβει καν να του εξηγήσει. Η Μαρκέλλα μένει συντετριμμένη, γιατί ο Μανούσος την ενδιαφέρει πραγματικά. Την ίδια ώρα, ο Σήφης παλεύει να κρύψει τη νύχτα που πέρασε με τη Μαρία, ώσπου καταλαβαίνει ότι όλοι το ξέρουν. Κι ενώ ο Μανούσος υπόσχεται να βοηθήσει οικονομικά τον Φίλιππο για να ανοίξει δική του δουλειά, άγνωστοι στήνουν καρτέρι στον Φίλιππο και του επιτίθενται.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: