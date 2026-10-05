Οι αγώνες του Nations League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (5/10).

Η δράση συνεχίζεται στη διοργάνωση, με τους αγώνες Γαλλία – Βέλγιο και Ιταλία – Τουρκία να ξεχωρίζουν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ Β – Ελλάς Σύρου Superbet League 2

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ Handball Premier

19:00 Novasports Prime Κύπρος – Λετονία UEFA Nations League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κρόνος – Πανιώνιος Elite League

21:45 Novasports Premier League Βόρεια Ιρλανδία – Γεωργία UEFA Nations League

21:45 Novasports Prime Ιταλία – Τουρκία UEFA Nations League

21:45 Novasports Start Ρουμανία – Σουηδία UEFA Nations League

21:45 Novasports 5HD Μαυροβούνιο – Αρμενία UEFA Nations League

21:45 Novasports 4HD Ουκρανία – Ουγγαρία UEFA Nations League

21:45 Novasports 3HD Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Πολωνία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Γαλλία – Βέλγιο UEFA Nations League