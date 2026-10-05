Το MEGA NEWS παίζει μεγάλο πόλο και στο Champions League των ανδρών. Το κανάλι των ευρωπαϊκών τίτλων και των μεγάλων ντέρμπι κάνει πρεμιέρα με τους αγώνες του πρωταθλητή Ελλάδας και απόλυτου κυρίαρχου στην πισίνα, Ολυμπιακού, αυτή την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 19:30.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας ταξιδεύουν στη Γερμανία για να αντιμετωπίσουν το Αννόβερο, σε ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα των μεταδόσεων από τη φάση των ομίλων:

Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 19:30 | Ολυμπιακός – Γιαντράν

Τρίτη 10 Νοεμβρίου στις 21:30 | Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 19:30 | Ολυμπιακός – Αννόβερο

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 19:30 | Γιαντράν – Ολυμπιακός

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου στις 21:30 | Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός

Στην περιγραφή των αγώνων ο Παναγιώτης Περπερίδης.