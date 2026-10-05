Το 9ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», απόψε, στις 22:00.

Ένα φιλί φέρνει τα πάνω κάτω ανάμεσα στους δύο φίλους. Η Μαρκέλλα προσπαθεί να διαχειριστεί τη σύγχυση που της προκάλεσαν ο Μανούσος και ο Μιχάλης. Ο Σήφης περνάει τη νύχτα του με μία γυναίκα, χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν. Η επανεμφάνιση της Μαρίας «ξυπνά» ένα επικίνδυνο παρελθόν.

Επεισόδιο 9 (Δευτέρα 5 Οκτωβρίου)

Ένα φιλί φέρνει τα πάνω κάτω και γίνεται αιτία ρωγμής ανάμεσα σε δύο φίλους. Η Μαρκέλλα προσπαθεί να διαχειριστεί τη σύγχυση που της προκάλεσαν ο Μιχάλης και ο Μανούσος, την ώρα που ένα μπουκέτο με τριάντα κόκκινα τριαντάφυλλα στο σπίτι της πυροδοτεί νέες υποψίες. Ο Σήφης περνά κρυφά τη νύχτα του με μια κοπέλα, χωρίς να αποκαλύψει τίποτα σε κανέναν, προκαλώντας ανησυχία και ερωτήματα στους δικούς του ανθρώπους. Ο Λευτέρης γυρίζει σπίτι, όμως η επανεμφάνιση της Μαρίας ανακινεί ένα επικίνδυνο παρελθόν. Και ενώ η Μαρκέλλα κάνει το βήμα να πλησιάσει τον Μανούσο, εκείνος την αιφνιδιάζει, γυρίζοντάς της την πλάτη, τη στιγμή που όλα έδειχναν να αλλάζουν.

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν επίσης: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάνης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κόκοτα

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».