Η πολυσυζητημένη επανένωση των Oasis μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back In Anger», που καταγράφει την επιστροφή των Liam και Noel Gallagher στη σκηνή και την περιοδεία «Oasis Live ’25».

Σε δημιουργία και σενάριο του Steven Knight και σκηνοθεσία των Dylan Southern και Will Lovelace, το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τους Oasis στις πρόβες, τα παρασκήνια και τις ζωντανές εμφανίσεις της sold-out περιοδείας, προσφέροντας παράλληλα μια σπάνια ματιά στη σχέση των δύο αδελφών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι πρώτες κοινές συνεντεύξεις του Liam και του Noel Gallagher μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ η ταινία περιλαμβάνει και αδημοσίευτο υλικό από την επανένωσή τους.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ολόκληρες τις ερμηνείες των «Wonderwall» και «Slide Away», καθώς και αποκλειστικές performances των «D’You Know What I Mean?» και «Half The World Away».

Το ντοκιμαντέρ δεν εστιάζει μόνο στην επιστροφή των Oasis στη σκηνή, αλλά και στην επίδραση που είχε η επανένωσή τους στους θαυμαστές τους σε ολόκληρο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της μουσικής τους με διαφορετικές γενιές.

Το «Oasis: Don’t Look Back In Anger» θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney+.