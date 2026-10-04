Ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία για το Nations League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (4/10).
Μία εβδομάδα μετά τη μεγάλη νίκη στο Άουγκσμπουργκ, η Εθνική ομάδα υποδέχεται τα «πάντσερ» με στόχο το θετικό αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει στην 1η θέση του ομίλου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων Stoiximan GBL
13:00 Magenta Sport 4 Μπάντιρμα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
13:30 Magenta Sport 5 Ομπραντόιρο – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο
14:00 Magenta Sport 8 ATP 500 Πεκίνο
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS17
15:30 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Κιορφέζ Turkish Basketball Super League
15:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο
16:00 Novasports 1HD Αζερμπαϊτζάν – Λιθουανία UEFA Nations League
17:30 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Ολυμπιακός Stoiximan GBL
18:00 Magenta Sport 5 Μπαντίρμα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας
19:00 Novasports Start Κόσοβο – Αυστρία UEFA Nations League
19:00 Novasports 2HD Μάλτα – Ανδόρα UEFA Nations League
20:00 Magenta Sport 4 Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
21:45 Novasports Prime Πορτογαλία – Νορβηγία UEFA Nations League
21:45 Novasports Start, ALPHA Ελλάδα – Γερμανία UEFA Nations League
21:45 Novasports 4HD Ουαλία – Δανία UEFA Nations League
21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Σερβία UEFA Nations League
21:45 Novasports 2HD Ιρλανδία – Ισραήλ UEFA Nations League