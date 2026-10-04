Ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία για το Nations League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (4/10).

Μία εβδομάδα μετά τη μεγάλη νίκη στο Άουγκσμπουργκ, η Εθνική ομάδα υποδέχεται τα «πάντσερ» με στόχο το θετικό αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει στην 1η θέση του ομίλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων Stoiximan GBL

13:00 Magenta Sport 4 Μπάντιρμα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

13:30 Magenta Sport 5 Ομπραντόιρο – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο

14:00 Magenta Sport 8 ATP 500 Πεκίνο

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS17

15:30 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Κιορφέζ Turkish Basketball Super League

15:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

16:00 Novasports 1HD Αζερμπαϊτζάν – Λιθουανία UEFA Nations League

17:30 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

18:00 Magenta Sport 5 Μπαντίρμα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας

19:00 Novasports Start Κόσοβο – Αυστρία UEFA Nations League

19:00 Novasports 2HD Μάλτα – Ανδόρα UEFA Nations League

20:00 Magenta Sport 4 Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:45 Novasports Prime Πορτογαλία – Νορβηγία UEFA Nations League

21:45 Novasports Start, ALPHA Ελλάδα – Γερμανία UEFA Nations League

21:45 Novasports 4HD Ουαλία – Δανία UEFA Nations League

21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Σερβία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Ιρλανδία – Ισραήλ UEFA Nations League