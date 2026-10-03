Ο αγώνας ανάμεσα στην Κροατία και την Αγγλία για το Nations League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (3/10).

Οι δύο έχουν από τρεις βαθμούς και μοιράζονται τη 2η θέση του ομίλου, στο -3 από την Ισπανία που αντιμετωπίζει την Τσεχία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο

14:00 Magenta Sport 6 Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Σανγκ Τζούντσενγκ Πεκίνο

14:30 Magenta Sport 1 Τσέστερφιλντ – Τρανμίρ Sky Bet EFL League Two

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νίκη Βόλου – ΑΕΛ Novibet Superbet League 2

15:00 ΣΠΟΡ FM TV5 Μύκονος Betsson BC – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

16:00 Novasports 1HD Φινλανδία – Αλβανία UEFA Nations League

16:00 ΣΠΟΡ FM TV3 Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας Stoiximan GBL

16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 ΑΕΚ – Μαρούσι Stoiximan GBL

17:00 ΣΠΟΡ FM TV4 Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL

17:30 ΣΚΑΪ Καρδίτσα – Άρης Stoiximan GBL

17:30 MEGA Ολυμπιακός – Καταλούνια Πόλο

19:00 ALPHA, Novasports Prime Κροατία – Αγγλία UEFA Nations League

19:00 Novasports Start Ισλανδία – Βουλγαρία UEFA Nations League

19:00 Novasports 3HD Εσθονία – Λουξεμβούργο UEFA Nations League

19:00 Novasports 2HD Λευκορωσία – Άγιος Μαρίνος UEFA Nations League

19:00 Novasports 4HD Εσθονία – Λουξεμβούργο UEFA Nations League

21:45 Novasports Start Βόρεια Μακεδονία – Σκωτία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σλοβενία UEFA Nations League

21:45 ALPHA, Novasports 1HD Ισπανία – Τσεχία UEFA Nations League