Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (2/10).

Οι «πράσινοι» έχουν δύο νίκες σε δύο αγωνιστικές στη Euroleague και θέλουν να κάνουν το 3/3 και να συνεχίσουν αήττητοι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο

15:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

17:00 Novasports 1HD Καζακστάν – Μολδαβία UEFA Nations League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαύριο – ΑΕ Ψυχικού Elite League

19:00 Novasports Start Κύπρος – Αρμενία UEFA Nations League

19:00 Novasports 2HD Λετονία – Μαυροβούνιο UEFA Nations League

20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα EuroLeague

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι EuroLeague

21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Βαλένθια EuroLeague

21:00 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν EuroLeague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague

21:45 Novasports Premier League Ουκρανία – Βόρεια Ιρλανδία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 3 Ουγγαρία – Γεωργία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 2 Βέλγιο – Τουρκία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 1 Νήσοι Φερόες – Σλοβακία UEFA Nations League

21:45 Novasports News Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Σουηδία UEFA Nations League

21:45 ALPHA, Novasports 2HD Γαλλία – Ιταλία UEFA Nations League