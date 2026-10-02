Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του, δίνοντας νέο ραντεβού από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή. Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Πώς ξετυλίγεται η πλοκή αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα 5-Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 22:30

Ο γυάλινος κόσμος του ΝΤΕΡΤΙ, αρχίζει να έχει τις πρώτες του ρωγμές και πίσω από κάθε αποκάλυψη κρύβεται και μια σκληρή αλήθεια. Η Στέλλα μπαίνει όλο και πιο βαθιά σε έναν επικίνδυνο λαβύρινθο, ενώ το παρελθόν της επιστρέφει με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Άρης, αποφασισμένος να βρει την άκρη του νήματος, κάνει ένα ριψοκίνδυνο βήμα και δέχεται να δουλέψει στο ΝΤΕΡΤΙ. Την ίδια στιγμή, οι υποψίες του Πασχάλη για τον Αλέκο ενισχύονται, οδηγώντας τον σε μια οδυνηρή σύγκρουση με τον φίλο του, με την οικογένειά του, αλλά πάνω από όλα με τον ίδιο του τον εαυτό. Καθώς τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν σιγά-σιγά στη σωστή σειρά, η αλήθεια έρχεται όλο και πιο κοντά με το τίμημα, όμως, να είναι πολύ βαρύ για όλους.

Η αλήθεια πλησιάζει το φως και οι ισορροπίες ανατρέπονται:

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 7

Η Στέλλα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού όταν ο Γιάννης καταφέρνει να την εντοπίσει και να επικοινωνήσει μαζί της, προκαλώντας πανικό και ερωτήματα για το πώς διέρρευσε η διαμονή της. Από την άλλη, η ελπίδα να ομολογήσει εκείνος, ώστε αυτή να γλιτώσει από τις κατηγορίες και να απεγκλωβιστεί από τη συμφωνία, την οδηγούν στο να σκέφτεται σοβαρά μια συνάντηση μαζί του. Ο Άρης συνεχίζει να χτίζει σχέση εμπιστοσύνης με τον Χρήστο, πιέζοντας διακριτικά για απαντήσεις γύρω από την επίθεση στο ΝΤΕΡΤΙ. Η αντίδραση του Χρήστου κρύβει πολλούς κινδύνους. Ο Μιχάλης, σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα στο σπίτι του, αποκαλύπτει στους γονείς του τη σχέση του με τη Ρένα. Μια αναπάντεχη εξέλιξη οδηγεί τον Πασχάλη σε προσωπικά διλήμματα που απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις σχέσεις του με τον Αλέκο, αλλά και με τη Βούλα. Καθώς οι υποψίες βαθαίνουν, ο ίδιος ο Αλέκος φαίνεται να κινείται παρασκηνιακά, προσπαθώντας να ελέγξει τις εξελίξεις. Τρεις μέρες μετά, σε μια φαινομενικά χαρούμενη συγκέντρωση, όλοι όσοι θα είναι παρόντες, θα βρεθούν μπροστά σε αποκαλύψεις που θα τους αλλάξουν τη ζωή.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8

Η υποψία γίνεται σχεδόν βεβαιότητα όταν ο Πασχάλης επιβεβαιώνει πως ο πρώην της Στέλλας είναι καταζητούμενος, ανοίγοντας ένα επικίνδυνο κεφάλαιο γύρω από το παρελθόν της. Την ίδια στιγμή, μια απρόσμενη αποκάλυψη πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, φέρνοντας τον Αλέκο αντιμέτωπο με τη Φωτεινή, τη μητέρα του και εντείνοντας τις υποψίες για τις δραστηριότητές του. Η σύγκρουση του Πασχάλη με τον Αλέκο είναι πλέον αναπόφευκτη, καθώς αποφασίζει να ανοίξει όλα τα χαρτιά του. Στο ΝΤΕΡΤΙ η ένταση είναι διάχυτη. Η Ξένια βρίσκεται σε διαρκή εκνευρισμό, οι ισορροπίες ανάμεσα στους εργαζόμενους δοκιμάζονται και ο Άρης κάνει το πιο ριψοκίνδυνο βήμα, αποδεχόμενος να δουλέψει μέσα στο μαγαζί για να πλησιάσει την αλήθεια. Παράλληλα, η σχέση Δήμου και Καίτης εκρήγνυται, όταν εκείνη αποκαλύπτει πως είναι έγκυος, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με ευθύνες που δεν είναι έτοιμος να αναλάβει. Καθώς τα κομμάτια αρχίζουν να ενώνονται, ο Πασχάλης ανακαλύπτει κάτι που αλλάζει τα δεδομένα της έρευνας, ενώ μια νέα απειλή φαίνεται να πλησιάζει επικίνδυνα τη Στέλλα, αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 9

Οι εντάσεις κορυφώνονται καθώς οι υποψίες γύρω από τον Αλέκο ενισχύονται, μετά τις αποκαλύψεις για όπλο και κρυμμένα χρήματα. Ο Πασχάλης επιμένει στην έρευνα, όμως η στάση του τον φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Βούλα, αλλά και με τον Λαγό, οδηγώντας τον εκτός υπόθεσης. Την ίδια στιγμή, η Ξένια προσπαθεί να προστατεύσει την οικογένειά της και να κρατήσει τις ισορροπίες, ερχόμενη σε σύγκρουση τόσο με τον Πασχάλη όσο και με τον ίδιο τον Αλέκο. Η πίεση φαίνεται να αρχίζει να διαλύει τις οικογενειακές σχέσεις. Παράλληλα, η Στέλλα βρίσκεται όλο και πιο βαθιά μέσα στο παιχνίδι, μεταφέροντας κρίσιμες πληροφορίες στον Άρη, ενώ ταυτόχρονα έρχεται όλο και πιο κοντά με τον αδερφό της, τον Λευτέρη. Αυτό δεν συμβαίνει και με τη μητέρα της, με την οποία φαίνεται ακόμη να τις χωρίζει ένας «τοίχος». Ο Άρης συνεχίζει να έρχεται πιο κοντά με τους ανθρώπους του ΝΤΕΡΤΙ, ενώ νέα στοιχεία για πρόσωπα και κινήσεις γύρω από το μαγαζί ενισχύουν την αίσθηση ότι η υπόθεση κρύβει περισσότερα απ’ όσα φαίνονται. Την ίδια ώρα, προσωπικές ιστορίες φτάνουν σε οριακό σημείο, με αποκαλύψεις που απειλούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Καθώς τα μέτωπα ανοίγουν και οι σχέσεις δοκιμάζονται, γίνεται ξεκάθαρο ότι η αλήθεια πλησιάζει, αλλά το κόστος για όλους θα είναι μεγάλο.

Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη, Γιώργος Σεϊταρίδης και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής: Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου: Αντώνης Αντωνίου

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ρασιδάκης

«Ντέρτι»: ένα συγκλονιστικό δράμα, που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση.

Νέο ραντεβού: Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.