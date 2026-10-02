Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, η μικρή Φιλίππα γίνεται το επίκεντρο όλων, καθώς αρνείται να δεχτεί την Εύα στη ζωή του πατέρα της. Παράλληλα, η έρευνα για τη δολοφονία της Λίζας βρίσκεται πάλι στο μηδέν και η Στέλλα δεν «χαρίζεται» ούτε στην Κορίνα ούτε στην Ολυμπία…
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Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) φεύγει κλαίγοντας από το σπίτι του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης), ενώ η αντίδραση της μικρής Φιλίππας (Μαλένα Σιαμά) φαίνεται πως δεν ήταν στιγμιαία, αφού κανένας στο εξής δεν θα μπορεί να καθησυχάσει την ανασφάλειά της. Ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) ενημερώνεται από τον αστυνόμο πως η έρευνα για τη δολοφονία της Λίζας, βρίσκεται πάλι στο μηδέν. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) λιποθυμάει μέσα στο σπίτι της, τη βρίσκει ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) και την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) πιέζει ασφυκτικά τον Δημήτρη, να πάρει την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) για να δουλέψει στο εργοστάσιο. Όταν όμως ο Δημήτρης το αναφέρει στον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), θα εκπλαγεί δυσάρεστα από την απάντησή του. Η Φιλίππα λέει στον Δημήτρη και την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) ότι θέλει να φύγει από το σπίτι, γιατί νιώθει παραμελημένη από τον Άγγελο. Ο Φίλιππος μαθαίνει από τον Γρηγόρη (Ηρακλής Τσουζίνοβ) πως η μυστηριώδης γυναίκα στη Σκιάθο θέλει να φτιάξει ξενοδοχειακή μονάδα, δίπλα στο ξενοδοχείο του και θορυβείται, χωρίς να ξέρει βέβαια πως πίσω απ’ όλο αυτό κρύβεται η Κορίνα. Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) επιτίθεται λεκτικά στην Ολυμπία και την Κορίνα, ενώ και η Κορίνα δεν της χαρίζεται. Ο Δημήτρης απειλεί τον Άγγελο ότι θα διεκδικήσει δικαστικά την επιμέλεια της μικρής Φιλίππας.
Δείτε το τρέιλερ
- Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
- Και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη
- Ιζαμπέλλα Φούλοπ
- Βαγγέλης Κακουριώτης
- Γιάννης Ποιμενίδης
- Κατερίνα Στικούδη
- Ελένη Βαΐτσου
- Έλενα Πιερίδου
- Γιώργος Κυριάκου
- Έλενα Χειλέτη
- Κωνσταντίνος Τσίτσιος
- Ευφροσύνη Κουτσουβέρη
- Πάνος Μπακανδρέας
- Λευτέρης Βασιλάκης
- Χαριτίνη Ηλιάδου
- Χρυσή Κασιώτη
- Ηρακλής Τσουζίνοβ
- Γιάννης Ψιψιλής
- και οι μικροί
- Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης
Πρωταγωνιστούν:
- στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας
- Αντώνης Φραγκάκης
- Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου
- Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου
- Βάσια Παναγοπουλου
- Special Guest: Βάνα Μπάρμπα
- Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης
«Μπλε Ώρες»
Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
#MpleOres