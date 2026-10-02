Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, η μικρή Φιλίππα γίνεται το επίκεντρο όλων, καθώς αρνείται να δεχτεί την Εύα στη ζωή του πατέρα της. Παράλληλα, η έρευνα για τη δολοφονία της Λίζας βρίσκεται πάλι στο μηδέν και η Στέλλα δεν «χαρίζεται» ούτε στην Κορίνα ούτε στην Ολυμπία…

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Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) φεύγει κλαίγοντας από το σπίτι του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης), ενώ η αντίδραση της μικρής Φιλίππας (Μαλένα Σιαμά) φαίνεται πως δεν ήταν στιγμιαία, αφού κανένας στο εξής δεν θα μπορεί να καθησυχάσει την ανασφάλειά της. Ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) ενημερώνεται από τον αστυνόμο πως η έρευνα για τη δολοφονία της Λίζας, βρίσκεται πάλι στο μηδέν. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) λιποθυμάει μέσα στο σπίτι της, τη βρίσκει ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) και την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) πιέζει ασφυκτικά τον Δημήτρη, να πάρει την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) για να δουλέψει στο εργοστάσιο. Όταν όμως ο Δημήτρης το αναφέρει στον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), θα εκπλαγεί δυσάρεστα από την απάντησή του. Η Φιλίππα λέει στον Δημήτρη και την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) ότι θέλει να φύγει από το σπίτι, γιατί νιώθει παραμελημένη από τον Άγγελο. Ο Φίλιππος μαθαίνει από τον Γρηγόρη (Ηρακλής Τσουζίνοβ) πως η μυστηριώδης γυναίκα στη Σκιάθο θέλει να φτιάξει ξενοδοχειακή μονάδα, δίπλα στο ξενοδοχείο του και θορυβείται, χωρίς να ξέρει βέβαια πως πίσω απ’ όλο αυτό κρύβεται η Κορίνα. Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) επιτίθεται λεκτικά στην Ολυμπία και την Κορίνα, ενώ και η Κορίνα δεν της χαρίζεται. Ο Δημήτρης απειλεί τον Άγγελο ότι θα διεκδικήσει δικαστικά την επιμέλεια της μικρής Φιλίππας.

Δείτε το τρέιλερ

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη

Ιζαμπέλλα Φούλοπ

Βαγγέλης Κακουριώτης

Γιάννης Ποιμενίδης

Κατερίνα Στικούδη

Ελένη Βαΐτσου

Έλενα Πιερίδου

Γιώργος Κυριάκου

Έλενα Χειλέτη

Κωνσταντίνος Τσίτσιος

Ευφροσύνη Κουτσουβέρη

Πάνος Μπακανδρέας

Λευτέρης Βασιλάκης

Χαριτίνη Ηλιάδου

Χρυσή Κασιώτη

Ηρακλής Τσουζίνοβ

Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί

Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

Πρωταγωνιστούν:

στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας

Αντώνης Φραγκάκης

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου

Βάσια Παναγοπουλου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

«Μπλε Ώρες»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#MpleOres