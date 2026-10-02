Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, η μικρή Φιλίππα γίνεται το επίκεντρο όλων, καθώς αρνείται να δεχτεί την Εύα στη ζωή του πατέρα της. Παράλληλα, η έρευνα για τη δολοφονία της Λίζας βρίσκεται πάλι στο μηδέν και η Στέλλα δεν «χαρίζεται» ούτε στην Κορίνα ούτε στην Ολυμπία…

Δείτε αποκλειστικό sneak preview

Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) φεύγει κλαίγοντας από το σπίτι του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης), ενώ η αντίδραση της μικρής Φιλίππας (Μαλένα Σιαμά) φαίνεται πως δεν ήταν στιγμιαία, αφού κανένας στο εξής δεν θα μπορεί να καθησυχάσει την ανασφάλειά της. Ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) ενημερώνεται από τον αστυνόμο πως η έρευνα για τη δολοφονία της Λίζας, βρίσκεται πάλι στο μηδέν. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) λιποθυμάει μέσα στο σπίτι της, τη βρίσκει ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) και την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) πιέζει ασφυκτικά τον Δημήτρη, να πάρει την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) για να δουλέψει στο εργοστάσιο. Όταν όμως ο Δημήτρης το αναφέρει στον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), θα εκπλαγεί δυσάρεστα από την απάντησή του. Η Φιλίππα λέει στον Δημήτρη και την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) ότι θέλει να φύγει από το σπίτι, γιατί νιώθει παραμελημένη από τον Άγγελο. Ο Φίλιππος μαθαίνει από τον Γρηγόρη (Ηρακλής Τσουζίνοβ) πως η μυστηριώδης γυναίκα στη Σκιάθο θέλει να φτιάξει ξενοδοχειακή μονάδα, δίπλα στο ξενοδοχείο του και θορυβείται, χωρίς να ξέρει βέβαια πως πίσω απ’ όλο αυτό κρύβεται η Κορίνα. Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) επιτίθεται λεκτικά στην Ολυμπία και την Κορίνα, ενώ και η Κορίνα δεν της χαρίζεται. Ο Δημήτρης απειλεί τον Άγγελο ότι θα διεκδικήσει δικαστικά την επιμέλεια της μικρής Φιλίππας.

Δείτε το τρέιλερ

  • Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
  • Και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη
  • Ιζαμπέλλα Φούλοπ
  • Βαγγέλης Κακουριώτης
  • Γιάννης Ποιμενίδης
  • Κατερίνα Στικούδη
  • Ελένη Βαΐτσου
  • Έλενα Πιερίδου
  • Γιώργος Κυριάκου
  • Έλενα Χειλέτη
  • Κωνσταντίνος Τσίτσιος
  • Ευφροσύνη Κουτσουβέρη
  • Πάνος Μπακανδρέας
  • Λευτέρης Βασιλάκης
  • Χαριτίνη Ηλιάδου
  • Χρυσή Κασιώτη
  • Ηρακλής Τσουζίνοβ
  • Γιάννης Ψιψιλής
  • και οι μικροί
  • Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

Πρωταγωνιστούν:

  • στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας
  • Αντώνης Φραγκάκης
  • Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου
  • Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου
  • Βάσια Παναγοπουλου
  • Special Guest: Βάνα Μπάρμπα
  • Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

«Μπλε Ώρες»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#MpleOres

Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες