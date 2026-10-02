Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 20:00 στον ΑΝΤ1 με νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Ρένα Μόρφη.

Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο

Ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Η Ρένα Μόρφη εισβάλλει στο πλατό του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» φέρνοντας μαζί της το πιο παράξενο και ξεκαρδιστικό «γούρι» που έχουμε δει ποτέ στο παιχνίδι: τη σταθερή της πεποίθηση ότι η σωστή απάντηση είναι πάντα… η «Γ»! Μένει να δούμε αν η αγαπημένη καλλιτέχνης θα έχει τελικά δίκιο…

Δείτε το τρέιλερ

Κάθε special επεισόδιο του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» γίνεται μια διαφορετική ιστορία. Με νέους παίκτες, νέες συνεργασίες, διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αλλά πάντα με την ίδια αγωνία: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα;

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα, οι παίκτες παίρνουν θέση στη «διπλή καρέκλα» και το παιχνίδι ξεκινά. Πάμε να παίξουμε!

«ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;» με τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ­ _ SPECIAL EDITION ΑΠΟΨΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 20:00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

#Ekatommyriouxos