Η κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», επιστρέφει και οι ένοικοι του «Άλλου Κόσμου» βρίσκονται για ακόμη μία φορά μπλεγμένοι σε απερίγραπτες καταστάσεις. Νέα επεισόδια Δευτέρα 5, Τρίτη 6 και Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Τα ίχνη γύρω από την εξαφάνιση του Πάρη περιπλέκονται, καθώς ένα κρίσιμο στοιχείο αλλάζει χέρια την τελευταία στιγμή. Ο σάκος με τα χρήματα μετακινείται συνεχώς, προκαλώντας επικίνδυνες αντιδράσεις. Την ίδια ώρα, στενεύει ο κλοιός της αστυνομικής έρευνας γύρω από τον Ιορδάνη, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τις υποψίες της αστυνόμου, την οργή της Μαριάννας αλλά και την απειλητική παρουσία ενός άγνωστου άντρα.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»

Επεισόδιο 7 (Δευτέρα 5 Οκτωβρίου)

Ενώ ο Κοσμάς περιμένει την αστυνόμο για να της παραδώσει το παπούτσι που βρήκε, ο Ιορδάνης το βουτάει μέσα από το σπίτι του και το εξαφανίζει. Ο Τάσος και η Στέλλα του κάνουν πρόταση συνεργασίας, αλλά τρώνε «πόρτα» — με τον Τάσο να μην το παίρνει και πολύ ψύχραιμα. Ο Λουκάς σηκώνει μπαϊράκι και η Γιώτα ανησυχεί σοβαρά, όσο κι αν ο Σοφοκλής τη νουθετεί να τον αφήσει λίγο λάσκα. Την ίδια στιγμή, ο Ιορδάνης και η Μαριάννα έρχονται πιο κοντά. Μέσα σε όλα, καταφθάνει στο κάμπινγκ η πρώην σύζυγος του Ιορδάνη, Βιβή, η οποία αποχωρεί παίρνοντας μαζί της τα παιδιά, αλλά και τον σάκο με τα λεφτά!

Επεισόδιο 8 (Τρίτη 6 Οκτωβρίου)

Η Εύα και ο Πέτρος καταφέρνουν να επιστρέψουν τα χρήματα στον πατέρα τους. Ωστόσο, ο Βλάσης δεν παίρνει καθόλου ψύχραιμα την εξαφάνιση του σάκου, με αποτέλεσμα τα δύο αδέλφια και η Βιβή να βρεθούν παγιδευμένοι στις άγριες διαθέσεις του. Στο μεταξύ, η Γιώτα επιμένει να μάθει πληροφορίες για την εξαφάνιση του Πάρη από τον Σοφοκλή, ο οποίος δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα πρόθυμος να τις μοιραστεί. Παράλληλα, η Ιωάννα παίρνει κατάθεση από τη Μαριάννα η οποία θυμώνει με τον Ιορδάνη όταν μαθαίνει ότι ο Πάρης ήταν συνάδελφος του. Την ίδια ώρα, ένας τρομακτικός άντρας παρακολουθεί τον Ιορδάνη…

Επεισόδιο 9 (Πέμπτη 8 Οκτωβρίου)

Ο Ιορδάνης ζητά τα ρέστα από τον Βλάση, αλλά η συνάντηση δεν εξελίσσεται και πολύ καλά. Ο Σοφοκλής αναλαμβάνει δράση και ο Βλάσης βλέπει την τύχη του να αλλάζει προς το χειρότερο. Την ίδια στιγμή, η Βιβή ζορίζεται στο κάμπινγκ νιώθοντας λες και βρίσκεται στη ζούγκλα. Κι ενώ η Ιωάννα προσπαθεί να βγάλει άκρη με το παπούτσι του Πάρη, ο Τάσος και ο Κοσμάς οδηγούν άθελά τους την αστυνόμο στον Ιορδάνη, ο οποίος πρέπει να βρει άμεσα μια λύση πριν καρφωθεί!

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης