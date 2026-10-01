Σήμερα στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Ο Μπίλι έρχεται στο «Cash or Trash» με ένα αντικείμενο που λαμβάνει τη δεύτερη υψηλότερη εκτίμηση που έχει δοθεί έως σήμερα στην εκπομπή. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας τηλεθεατής είναι όταν η καλή διάθεση και η ειλικρινής πρόθεση ενός πωλητή να αποχωριστεί το αντικείμενό του συναντούν το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον των αγοραστών. Αυτή η δημοπρασία αποτελεί μία από τις δυνατές στιγμές του Cash Or Trash της φετινής σεζόν.

Γνωστός στο κοινό και με μεγάλο αριθμό ακολούθων στα social media, ο κωμικός Κώστας Τσαμουράϊ φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα από τα μεγαλύτερα τιμόνια που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στην εκπομπή. Το αντικείμενο προκαλεί έντονη κόντρα ανάμεσα σε εμπόρους και συλλέκτες, με τον Δημήτρη Δεμερτζή να κάνει μια ασύλληπτα υψηλή προσφορά για τα δεδομένα του.

Το αντικείμενο της Μερσίντα μοιάζει βγαλμένο από άλλη εποχή και γοητεύει από την πρώτη ματιά όλους τους αγοραστές. Έχοντας λάβει μια αρκετά καλή εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο και επιστρατεύοντας τις εξαιρετικές διαπραγματευτικές της ικανότητες, η Μερσίντα εντοπίζει το «αδύναμο σημείο» της Νάντιας Μπέλε προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία. Η κόντρα, όμως, ανάμεσα στους αγοραστές καλά κρατεί και η δημοπρασία παίρνει «φωτιά».

Δείτε το trailer: