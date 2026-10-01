Ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (1/10).

Η Εθνική μας ομάδα έχει κάνει το 2×2 και είναι στην 1η θέση του ομίλου και στο +2 από τους «οράνιε», τους οποίους υποδέχεται στην κατάμεστη Τούμπα με στόχο να παραμείνει στην κορυφή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διομήδης Άργους – ΑΕΚ Handball Premier

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Λετονία Προκριματικά Euro Κ21

19:00 Novasports Start Αζερμπαϊτζάν – Λιχτενστάιν UEFA Nations League

19:00 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague

21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές EuroLeague

21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός EuroLeague

21:45 Novasports Premier League Ουαλία – Νορβηγία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 2 Μάλτα – Γιβραλτάρ UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 1 Ιρλανδία – Αυστρία UEFA Nations League

21:45 ALPHA, Novasports Start Ελλάδα – Ολλανδία UEFA Nations League

21:45 Novasports 6HD Ισραήλ – Κόσοβο UEFA Nations League

21:45 Novasports 4HD Παρί – Ζαλγκίρις Κάουνας EuroLeague

21:45 Novasports 3HD Γερμανία – Σερβία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Δανία – Πορτογαλία UEFA Nations League