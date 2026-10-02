Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει πλέον για τα καλά και στο Χόλιγουντ και ο Μπεν Άφλεκ είναι ένας από τους δημιουργούς που αποφάσισαν να την εντάξουν στη διαδικασία παραγωγής μιας ταινίας.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε AI «για πολλά πράγματα» στη νέα του ταινία «Animals», η οποία έρχεται στο Netflix στις 9 Οκτωβρίου.

Ο Μπεν Άφλεκ, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, μίλησε για τη χρήση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του Bloomberg Screentime, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει σε ποια ακριβώς σημεία της ταινίας χρησιμοποιήθηκε. Όπως ανέφερε, δεν θέλει να αποκαλύψει όλες τις λεπτομέρειες, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό θα παρακολουθήσει την ταινία.

Η επιλογή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Άφλεκ δεν είναι απλώς ο πρωταγωνιστής του «Animals». Είναι, επίσης, ο σκηνοθέτης και ένας από τους σεναριογράφους της ταινίας, με τη χρήση της AI να αφορά μια παραγωγή στην οποία ο ίδιος είχε σημαντικό δημιουργικό ρόλο.

Η υπόθεση της ταινίας

Το «Animals» είναι ένα θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Μπεν Άφλεκ και την Κέρι Ουάσινγκτον. Ο Μπεν Άφλεκ υποδύεται τον Mark Kimball, έναν υποψήφιο δήμαρχο του Λος Άντζελες, του οποίου η φαινομενικά τέλεια οικογενειακή ζωή ανατρέπεται όταν ο γιος του πέφτει θύμα απαγωγής.

Ο Mark και η σύζυγός του Abigail, την οποία υποδύεται η Κέρι Ουάσινγκτον, καλούνται να βρουν τα χρήματα για τα λύτρα, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι με μυστικά και δύσκολες αποφάσεις που απειλούν να αλλάξουν τη σχέση τους. Στην ταινία συμμετέχουν, επίσης, η Gillian Anderson, ο Steven Yeun και ο Luis Gerardo Méndez.

Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 9 Οκτωβρίου, ενώ θα κυκλοφορήσει παράλληλα και σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες.