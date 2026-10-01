Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, όλη η οικογένεια Αντωνιάδη στρέφεται εναντίον του Πέτρου για το σκηνικό με την Ολυμπία. Την ίδια ώρα, η Κορίνα συνεχίζει τα σκοτενά της σχέδια και η Στέλλα σκαλίζει το παρελθόν…

Ο Θοδωρής (Γιάννης Ψιψιλής) ξεκινάει την έρευνα στο ξενοδοχείο και παρέχει στην Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) πείθει τη Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) να βγει λίγο από το σπίτι και να πάνε μαζί στο μαγαζί της Ελένης (Βάνα Μπάρμπα), παρόλο που εκείνη έχει τους ενδοιασμούς της. Ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) κι η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) μιλάνε σκληρά στον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης) για τη συμπεριφορά του, ενώ εκείνος επιμένει ότι ήταν ένα στιγμιαίο λάθος. Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) που τονίζει στην Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) να κρατηθεί μακριά από την οικογένειά του. Ο Πέτρος κι η Ολυμπία όμως έχουν δική τους ατζέντα κι οι κρυφές συναντήσεις συνεχίζονται. Με προτροπή του Φίλιππου, το νιόπαντρο ζευγάρι ταξιδεύει στη Σκιάθο, για να περάσει ένα όμορφο τριήμερο. Την ίδια ώρα στο ξενοδοχείο, η παρουσία της Έρικα (Έλενα Σάββα) δεν περνάει απαρατήρητη, ενώ ο Γρηγόρης (Ηρακλής Τσουζίνοβ) ειδοποιεί τον Φίλιππο για την έλευσή της και το τι ψάχνει αυτή η επιχειρηματίας. Η Έρικα όμως έχει έναν κρυφό σύμμαχο, την Κορίνα και αυτό δεν το γνωρίζει κανένας. Ο Καραχάλιος αποφυλακίζεται κι ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) με την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) συνειδητοποιούν ότι ο δολοφόνος της κόρης τους είναι ακόμα ελεύθερος. Η Στέλλα δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον ιδιωτικό ερευνητή, προκειμένου να βρει τον χαμένο γιο της. Ο Άγγελος ζητάει από την Εύα να βρουν ένα δικό τους σπίτι και της προτείνει να πάει κοινωνική επίσκεψη από το πατρικό του για να τη συνηθίζει η Φιλίππα (Μαλένα Σιαμά). Η αντίδραση του παιδιού όμως θα είναι πολύ άσχημη… έως και ακραία.

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