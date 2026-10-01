Ο δεύτερος κύκλος της πολυβραβευμένης σειράς της ΕΡΤ «Downton Abbey» αρχίζει απόψε Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στις 23:00 στην ΕΡΤ1, ενώ στις 22:00 μπορείτε να παρακολουθήσετε το τελευταίο επεισόδιο του πρώτου κύκλου.

Στο δεύτερο κύκλο της σειράς παρουσιάζονται οι επιπτώσεις του Α΄Παγκόσμιου Πολέμου στη ζωή της οικογένειας Κρόουλι και του υπηρετικού προσωπικού. Όλοι οι αγαπημένοι χαρακτήρες επιστρέφουν, καθώς οι ζωές τους περιπλέκονται από τον πόλεμο και τις αλλαγές που έρχονται στο αρχοντικό.

Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες βρετανικές σειρές παγκοσμίως Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, το 2011 αναδείχθηκε η πιο αναγνωρισμένη από τους κριτικούς αγγλόφωνη τηλεοπτική σειρά.

Η σειρά αποτελείται από έξι κύκλους και 52 επεισόδια που θα μεταδοθούν για πρώτη φορά από την ΕΡΤ στο σύνολό τους.

Έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις, με 61 βραβεία και 231 υποψηφιότητες συνολικά.

Συντονιστείτε με την ΕΡΤ1 κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:00 για να παρακολουθήσετε back to back δύο επεισόδια.

Μετά τη μετάδοσή τους από την ΕΡΤ1 τα επεισόδια είναι διαθέσιμα από το ERTFLIX.