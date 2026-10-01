Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητα ς, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν.

Το «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, επιστρέφει απόψε στις 24:00, στον ΑΝΤ1.

Στην πρώτη εκπομπή της σεζόν, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί τη Μαρία Καρυστιανού, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»; Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα; Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών.