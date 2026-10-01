Ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Ο Άκης Παυλόπουλος, έχοντας παρακολουθήσει προσεκτικά την προσπάθεια και τις τακτικές του Βασίλη Χιώτη στο τηλεπαιχνίδι, αφήνει για λίγο το πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα» και έρχεται στο πλατό του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» απόλυτα διαβασμένος και αποφασισμένος να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του.

Κάθε special επεισόδιο του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» γίνεται μια διαφορετική ιστορία. Με νέους παίκτες, νέες συνεργασίες, διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αλλά πάντα με την ίδια αγωνία: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα;

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα, οι παίκτες παίρνουν θέση στη «διπλή καρέκλα» και το παιχνίδι ξεκινά. Πάμε να παίξουμε!

Δείτε sneak preview από το αποψινό επεισόδιο:

Δείτε το trailer: