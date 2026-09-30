Οι αγώνες Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν και ΠΑΟΚ – Μανρέσα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (30/9).
Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το 2/2 στη Euroleague υποδεχόμενοι ξανά γαλλική ομάδα μετά την Παρί, ενώ οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να μπουν με το δεξί στο Eurocup.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:00 Magenta Sport 6 Νούνο Μπόρζες – Νόβακ Τζόκοβιτς Πεκίνο
17:00 Novasports 5HD Μέχελεν – USK Πράγας aΘens cup
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» Μικρός τελικός
19:30 Novasports 4HD ΠΑΟΚ – Μανρέσα EuroCup
19:30 Novasports 3HD Λιετκαμπέλις – Μπόσνα EuroCup
20:00 Novasports 5HD Αθηναϊκός – Ραπίντ Βουκουρεστίου aΘens cup
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» Τελικός
21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας EuroLeague
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν EuroLeague
21:30 Novasports 2HD Μπούργκος – Τσεντεβίτα Ολιμπία EuroCup