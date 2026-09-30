Οι αγώνες Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν και ΠΑΟΚ – Μανρέσα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (30/9).

Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το 2/2 στη Euroleague υποδεχόμενοι ξανά γαλλική ομάδα μετά την Παρί, ενώ οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να μπουν με το δεξί στο Eurocup.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Magenta Sport 6 Νούνο Μπόρζες – Νόβακ Τζόκοβιτς Πεκίνο

17:00 Novasports 5HD Μέχελεν – USK Πράγας aΘens cup

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» Μικρός τελικός

19:30 Novasports 4HD ΠΑΟΚ – Μανρέσα EuroCup

19:30 Novasports 3HD Λιετκαμπέλις – Μπόσνα EuroCup

20:00 Novasports 5HD Αθηναϊκός – Ραπίντ Βουκουρεστίου aΘens cup

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» Τελικός

21:05 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας EuroLeague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν EuroLeague

21:30 Novasports 2HD Μπούργκος – Τσεντεβίτα Ολιμπία EuroCup