Ένα από τα σημαντικότερα αμερικανικά μυθιστορήματα του 20ού αιώνα επιστρέφει στην οθόνη, αυτή τη φορά ως σειρά.

Το «East of Eden», βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Τζον Στάινμπεκ, αποτελεί τη νέα πρόταση του Netflix, με τη Φλόρενς Πιου στον κεντρικό ρόλο. Και η νέα εκδοχή δεν επιχειρεί απλώς να μεταφέρει ξανά την ιστορία του βιβλίου, αλλά να φωτίσει περισσότερο έναν από τους πιο σύνθετους χαρακτήρες του.

Η Πιου υποδύεται την Κάθι Έιμς, μια γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας της οικογένειας Τρασκ και της σύγκρουσης ανάμεσα στα αδέλφια Άνταμ και Τσαρλς. Τους δύο άνδρες υποδύονται ο Κρίστοφερ Άμποτ και ο Μάικ Φάιστ. Η ιστορία εκτυλίσσεται στις αρχές του 20ού αιώνα στην Καλιφόρνια και εξετάζει την οικογένεια, την αντιπαλότητα, την επιλογή και το κατά πόσο το παρελθόν καθορίζει τελικά τη ζωή των ανθρώπων.

Η νέα σειρά αποτελείται από επτά επεισόδια και έχει δημιουργό και σεναριογράφο τη Ζόι Καζάν, εγγονή του σκηνοθέτη Ηλία Καζάν, ο οποίος είχε μεταφέρει το «East of Eden» στον κινηματογράφο το 1955, με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Ντιν.

Η ίδια η Καζάν επέλεξε να ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση, αξιοποιώντας την έκταση μιας σειράς για να αφηγηθεί μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του Στάινμπεκ και να εμβαθύνει στους χαρακτήρες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση της Κάθι

Στο μυθιστόρημα ο Στάινμπεκ την παρουσιάζει με ιδιαίτερα σκοτεινούς όρους, όμως η σειρά προσπαθεί να προσθέσει περισσότερες διαστάσεις στον χαρακτήρα της. Η Φλόρενς Πιου έχει μιλήσει για την προσπάθεια να παρουσιαστεί η Κάθι όχι μόνο ως μια «κακή» γυναίκα, αλλά ως ένας άνθρωπος με τη δική του ιστορία και τα δικά του κίνητρα.

Η επιλογή της Πιου στον συγκεκριμένο ρόλο είναι, άλλωστε, ένα από τα βασικά στοιχεία που κάνουν τη νέα διασκευή διαφορετική. Η ηθοποιός καλείται να υποδυθεί μια γυναίκα που προκαλεί αναστάτωση σε μια ολόκληρη οικογένεια, ενώ η ιστορία εξελίσσεται μέσα από δύο γενιές. Παράλληλα, στο καστ βρίσκονται οι Σιάν Χιντς, Μάρθα Πλίμπτον, Χουν Λι και Τρέισι Λετς.

Το «East of Eden» έρχεται στο Netflix με επτά επεισόδια και μια ιστορία βασισμένη σε ένα από τα πιο γνωστά λογοτεχνικά έργα.