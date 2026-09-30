Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ήταν ο ηθοποιός Αντώνης Μυριαγκός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα».

Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στον ρόλο του Καποδίστρια και στο κατά πόσο άλλαξε η ζωή του μετά την προβολή της ταινίας. «Είχα μία διαδρομή, αλλά στο θέατρο, είχα ένα πιο περιορισμένο κοινό. Ήταν πολύ ευχάριστη περίοδος, από τότε που προβλήθηκε η ταινία μέχρι τώρα, πήρα τόσο μεγάλη χαρά», είπε και πρόσθεσε πως τόσο ο ίδιος, όσο και ο Γιάννης Σμαραγδής ήταν προετοιμασμένοι για την έντονη κριτική, καθώς ήξεραν ότι θα ξεσήκωνε πολλές αντιδράσεις.

«Κρατάω μία απόσταση, δέχομαι την κριτική, τη θέλω, αλλά δεν θα σταθώ πολύ ούτε στο θετικό σχόλιο ούτε στο αρνητικό», είπε, ενώ παραδέχτηκε πως είπε απευθείας το «ναι» όταν του έγινε η πρόταση, παρότι φοβήθηκε και σκέφτηκε πώς θα μπορούσε να ενσαρκώσει αυτόν τον άνθρωπο. «Ιστορικά υπάρχει ένα φορτίο στο συλλογικό ασυνείδητο. Όλος ο κόσμος τον ξέρει, ακόμα και αν κάποιοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Φόβος, περιέργεια και όλα αυτά τα συναισθήματα συγκρούονταν όλα μέσα μου. Αλλά πώς θα μπορούσα να πω όχι; Πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη των επιλογών σου. Δεν μπορείς να αναγνώσεις από όλα όλες τις πτυχές και να είναι όλοι ικανοποιημένοι», συνέχισε.

Μιλώντας για τον Σήφη, που υποδύεται στα «Δύο μαύρα πουκάμισα», αναφέρθηκε στον αυστηρό ηθικό του κώδικα, ο οποίος, όπως είπε, «θα δούμε πώς θα σπάσει». «Υπάρχουν φορές που συγκρούομαι μαζί του, αλλά θέλω να μείνω πιστός στο αξιακό του σύστημα. Θεωρώ, ότι οι άνθρωποι που δεν πράττουν, είναι και πολύ εγωιστές. Ο κόσμος του είναι πολύ στιβαρός, τρέφεται από αυτό που έχει μέσα του, το οποίο δεν βρίσκεται στο εδώ και τώρα και ακριβώς γι’ αυτό μπορεί να αποκόπτεται εύκολα».

«Με την εμφάνιση της Μαρκέλλας αρχίζει το πράγμα και διαρρηγνύεται. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ο Σήφης γνωρίζει ότι δεν έχει δικαίωμα να συνεχίσει να αισθάνεται το ίδιο για εκείνη και η σύγκρουση των συναισθημάτων μέσα του, τον βάζει σε μία πρόκληση. Περισσότερο σκέφτεται, αισθάνεται, συσσωρεύει συναισθήματα και λιγότερο πράττει», είπε.

Απαντώντας στο ερώτημα, εάν ο ίδιος έχει βρεθεί σε αντίστοιχη θέση, παραδέχτηκε πως όταν ήταν νέος και είχε μία σχέση, ένας φίλος του φλέρταρε τη σύντροφό του. «Πειράχτηκα στιγμιαία, αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφη γυναίκα και ήμασταν νέα παιδιά. Μείναμε φίλοι, δεν είναι από τους επιστήθιους φίλους μου, αλλά μείναμε φίλοι», είπε.

Τέλος, μίλησε για την παράσταση στην οποία συμμετέχει, «Ο Θάνατος και η κόρη». «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι με αυτά τα παιδιά. Είναι μία παράσταση, με αρκετά βαθύ πολιτικό υπόβαθρο. Είναι ένα έργο που θέτει ερωτήματα, που δεν βρίσκουν εύκολα απαντήσεις, έχει πολύ ενδιαφέρον», σημείωσε.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Αντώνη Μυριαγκού στο «Χαμογέλα και πάλι»: