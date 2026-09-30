Η Μπελίνα έρχεται στο Cash or Trash για να εκπροσωπήσει έναν φίλο της, συλλέκτη φιλελληνικών αντικειμένων. Η αγάπη της για την εκπομπή είναι μεγάλη, καθώς της κράτησε συντροφιά σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, ενώ μέχρι σήμερα συνεχίζει να εμπλουτίζει τις γνώσεις της. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που την έφερε στο δωμάτιο αγοραστών της εκπομπής. Με ένα αντικείμενο του 19ου αιώνα, που «μιλάει» από μόνο του, τα πράγματα φαίνεται να βρίσκουν τον δρόμο τους αρκετά εύκολα στη δημοπρασία.

Ο Παναγιώτης φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash μια ολοκληρωμένη στολή δύτη, η οποία, έπειτα από χρόνια, είναι έτοιμη να αλλάξει ιδιοκτήτη, έχοντας επιτελέσει στο ακέραιο το σκοπό της όσο βρισκόταν στην κατοχή του. Στο δωμάτιο των αγοραστών το υπέροχο αντικείμενο, σύμφωνα και με την εκτίμηση του Θάνου Λούδου, προκαλεί δέος και πυροδοτεί έναν έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε εμπόρους και συλλέκτες. Μια ανατρεπτική προσφορά στο photo finish, όμως, αλλάζει τα δεδομένα!

Το αντικείμενο του Κωνσταντίνου μυρίζει θάλασσα! Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου, όμως, ανατρέπει σχεδόν όλα όσα πίστευε ότι γνώριζε ο πωλητής για το αντικείμενό του. Στο δωμάτιο των αγοραστών ο Κωνσταντίνος, μετά τα νέα δεδομένα, καλείται να αποδείξει πόσο ελαστικός μπορεί να γίνει, προκειμένου να πετύχει την πιο συμφέρουσα συμφωνία.