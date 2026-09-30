Ο Άρης Καβατζίκης θα βρίσκεται στο πλευρό της Φαίης Σκορδά στη νέα εκπομπή που θα παρουσίαζει τα Σαββατοκύριακα στον ANT1.

«Εκεί θα είμαι, είναι δεδομένο. Πολύ το χαίρομαι και το περιμένω. Δεν έχω ξαναδουλέψει Σαββατοκύριακο, είναι challenge αυτό για εμάς. Θα είναι λίγο διαφορετικό. Κατά τη γνώμη μου έτσι όπως το βλέπω θα είναι λίγο easy going πρωινό», είπε ο Άρης Καβατζίκης.

Για τις πληροφορίες που θέλουν τη Νάνσυ Νικολαϊδου και τη Δέσποινα Τσόκου να συμπληρώνουν το πάνελ της εκπομπής, ο Άρης Καβατζίκης είπε: «Νομίζω θα είναι στο team της εκπομπής, τώρα τι θέση θα έχει ο καθένας και πώς θα είναι, αυτό δεν μπορώ να στο πω γιατί δεν αφορά εμένα».

Όσο για τον γάμο της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ο Άρης Καβατζίκης: «Δεν έλαβα προσκλητήριο. Γίνονται γάμοι και βαφτίσεις που δεν μας καλούνε. Αν δεν μας καλέσει και η Φαίη, τα πράγματα είναι σκούρα. Δεν νομίζω να υπάρχει προσκλητήριο και να μην έχει έρθει στα χέρια μου», είπε ο Άρης Καβατζίκης.