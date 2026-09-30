Απόψε στις 22:15, το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια ρίχνει αυλαία με ένα συγκλονιστικό φινάλε. Ένα τελευταίο επεισόδιο που θα καθηλώσει, θα συγκινήσει βαθιά και θα φωτίσει την ιστορία πίσω από το μεγάλο ριφιφί. Η αλήθεια της Όλγας αποκαλύπτεται με τον πιο βαθιά ανθρώπινο τρόπο, η διαδρομή των επτά ανθρώπων φτάνει στην κορύφωσή της και όλα κρίνονται σε ένα φινάλε με ισχυρό συναισθηματικό αποτύπωμα.

Μη χάσετε απόψε, στις 22:15, το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο του «ΡΙΦΙΦΙ», σε Α΄ τηλεοπτική προβολή στον Alpha.

Η ομάδα έχει μπει στον χώρο των θυρίδων και παραβιάζει όσες προλαβαίνει πριν ξημερώσει η Δευτέρα και ανοίξει η τράπεζα. Ανάμεσα στα τιμαλφή, τα χρήματα και τις ράβδους χρυσού όμως υπάρχουν και έγγραφα που καίνε πολιτικά πρόσωπα σε υψηλές θέσεις. Τα βάζουν όλα σε σάκους και βγαίνουν με τον τρόπο που μπήκαν. Αποχωρούν από το φρεάτιο αφού φορτώσουν τα πάντα στο βανάκι και καταλήγουν στη μάντρα όπου κρύβουν τη μπάζα για να κάνουν αργότερα τη μοιρασιά. Συμφωνούν ότι δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και ότι πρέπει όλα να γίνουν με μεγάλη προσοχή.

Είναι κρίμα να στραβώσει το πράγμα μετά από τόσα που πέρασαν. Οι σειρήνες όμως των περιπολικών που καταφθάνουν έξω από τη μάντρα και η προσταγή από ντουντούκα «όλοι έξω τώρα με τα χέρια ψηλά», τους παγώνει.

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Μουσική: Ted Reglis

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: COSMOTE TV

Cast: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Συμμετέχουν: Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαϊδης.

Η Ιστορία

Δεκέμβρης 1992. Έξι άντρες και μία γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει η απώλεια. Η απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας… Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό – πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

Μια ομάδα που οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει. Που όμως έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «Το ριφιφί του αιώνα».

Κόντρα σε κάθε πιθανότητα καταφέρνουν το ακατόρθωτο. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν από φρεάτιο και σκάβοντας τούνελ, ρισκάροντας για πολλές μέρες και νύχτες να συλληφθούν ή και να σκοτωθούν, μπαίνουν στον υπόγειο χώρο θυρίδων τραπέζης και τις παραβιάζουν, δίνοντας ένα γερό χτύπημα στους θεσμούς, κλονίζοντας κυριολεκτικά συθέμελα και το τραπεζικό αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας.

7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν !

Δεκέμβρης 1992.

Επτά άνθρωποι.

Επτά διαφορετικές ζωές.

Ένα κοινό τραύμα.

Άνθρωποι που έχασαν οικογένεια, δουλειά, περιουσία, αξιοπρέπεια ή την ίδια τους την ελευθερία. Άνθρωποι που το σύστημα άφησε πίσω.

Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας.

Όλοι τους, όμως, έχουν έναν λόγο να ρισκάρουν τα πάντα.