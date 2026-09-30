

Το 8ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», έρχεται απόψε, στις 22:00.

Η Μαρκέλλα αρνείται να παραδεχτεί όσα νιώθει για τον Μανούσο, αλλά προδίδεται.

Ο Λευτέρης ξεπερνά τον κίνδυνο, ενώ μία παλιά ιστορία επιστρέφει από το παρελθόν και τον αναστατώνει.

Επεισόδιο 8 (Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου)

Η ένταση ανάμεσα στη Μαρκέλλα και τον Μανούσο κορυφώνεται, καθώς εκείνη αρνείται να παραδεχτεί όσα νιώθει, ενώ η ζήλια και η ταραχή της την προδίδουν διαρκώς. Την ίδια ώρα, ο Λευτέρης ξεπερνά τον κίνδυνο κι η οικογένειά του ανακουφίζεται, ενώ μια παλιά, ανεκπλήρωτη ιστορία επιστρέφει ξανά μπροστά του και τον αναστατώνει. Ο Νικήτας και η Ελπίδα γιορτάζουν τον αρραβώνα τους, όμως η Σοφία κινείται ύπουλα εναντίον της νύφης της. Παράλληλα, η Ρίτα εκβιάζει τον Μιχάλη ζητώντας χρήματα, για να μην αποκαλύψει στη Μαρκέλλα όσα συνέβησαν μεταξύ τους. Και ενώ τα μυστικά απειλούν να βγουν στο φως, ένα παθιασμένο φιλί ανατρέπει τα πάντα, μπροστά στα μάτια του Σήφη.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου:

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν επίσης: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάνης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κόκοτα

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».