Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτη τον Βασίλη Χιώτη.

Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο:

Ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Ο Βασίλης Χιώτης κάθεται απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και κλέβει τις εντυπώσεις με το ανεπιτήδευτο χιούμορ και τον ασταμάτητο αυτοσαρκασμό του. Λίγοι θα περίμεναν να δουν τον έμπειρο δημοσιογράφο, που μας λέει καθημερινά «Καλημέρα Ελλάδα» σε μια τόσο χαλαρή, αυθόρμητη και διασκεδαστική διάθεση!

Δείτε το trailer:

Κάθε special επεισόδιο του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» γίνεται μια διαφορετική ιστορία. Με νέους παίκτες, νέες συνεργασίες, διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αλλά πάντα με την ίδια αγωνία: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα;

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα, οι παίκτες παίρνουν θέση στη «διπλή καρέκλα» και το παιχνίδι ξεκινά. Πάμε να παίξουμε!