Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό», όταν ο Γιώργος Λιάγκας ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με τον περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διονύση Αναστασόπουλο, με αφορμή το περιστατικό με τη δασκάλα στα Άνω Λιόσια. Η συζήτηση για το υλικό όπου η εκπαιδευτικός εμφανίζεται να φωνάζει σε μαθητές γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.

Ο Διονύσης Αναστασόπουλος επιχείρησε να μεταφέρει τα βήματα στα οποία έχει προχωρήσει η αρμόδια αρχή, σημειώνοντας: «να σας πω την άποψη της πολιτείας; Παρακαλώ. Εμείς λοιπόν έχουμε ενημερώσει τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κατά παντός υπευθύνου, τον Εισαγγελέα Ανηλίκων, κατά παντός υπευθύνου. Έχουμε δώσει ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε, να επιρρίψουμε ευθύνες σε κάθε πλευρά, γιατί έτσι μια οργανωμένη πολιτεία πρέπει να… να επιρρίψει τις ευθύνες…»

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος παρενέβη λέγοντας: «οι ευθύνες αυτών που δέχτηκαν την επίθεση είναι δεδομένες. Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι προφανές, δεν πρέπει να χτυπάμε ανθρώπους. Πάμε τώρα στο σημαντικό όμως. Πάμε στο σημαντικό όμως τώρα. Η κυρία αυτή έχει πάρει το πράσινο φως από την πολιτεία να διδάσκει παιδάκια. Σε αυτό το παράνομο βίντεο το οποίο βλέπετε, φαίνεται ότι δεν είναι ικανή να διδάσκει παιδάκια. Διαφωνείτε εσείς σε αυτό;»

Η διαφωνία για την ΕΔΕ και η ανταλλαγή πυρών

Όταν ο εκπρόσωπος της εκπαίδευσης επικαλέστηκε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναφέροντας «Ναι, αλλά όταν… όταν λοιπόν, προσέξτε, η ΕΔΕ αποδείξει, θα ληφθούν τα κατάλληλα…», ο Γιώργος Λιάγκας επέμεινε στο οπτικό υλικό: «Αφήστε την ΕΔΕ. Εσείς που είδατε το παράνομο αυτό βίντεο, τι λέτε; Αφήστε την ΕΔΕ. Εσείς που είδατε αυτό το βίντεο, τι λέτε; Κύριε Αναστασόπουλε, τώρα εντάξει τώρα… Εντάξει τώρα, δε σας τιμάει αυτή… Δε σας τιμάει η στάση σας. Δε σας τιμάει η στάση σας, γνώμη μου, και πετάξτε την».

Ο Διονύσης Αναστασόπουλος ανταπάντησε άμεσα: «Όχι, εσάς δε σας τιμάει, εσάς δε σας τιμάει, κύριε… γιατί θέλετε να βγάλετε μια απόφαση καταδικαστική αμέσως, κατευθείαν».

Η συζήτηση πέρασε στο επίπεδο της δημοσιογραφικής κριτικής, με τον παρουσιαστή να δηλώνει: «Εμένα είναι η γνώμη μου, θα τη λέω. Πληρώνομαι για να λέω τη γνώμη μου. Σαράντα χρόνια, γι’ αυτό πληρώνομαι, να λέω τη γνώμη μου. Δε κατάλαβα, εσείς με πληρώνετε;»

Ο καλεσμένος υπερασπίστηκε την πορεία της εκπαιδευτικού λέγοντας: «…για μια εκπαιδευτικό που είναι στην τάξη, που έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια…», με τον Γιώργο Λιάγκα να επανέρχεται με έντονο ύφος: «Πού προσφέρει, βρίζει και λέει στα παιδιά «θα τα κάνετε σκατά εδώ στα παιδάκια»; Λέει στα παιδάκια «θα τα κάνετε σκατά»; Στα παιδάκια;»

Ο Διονύσης Αναστασόπουλος κατηγόρησε την εκπομπή για υπέρβαση ρόλου: «Εσείς κάνετε ένα λαϊκό δικαστήριο, λοιδορείτε την πολιτεία και λησμονείτε το μείζον χαρακτηριστικό… υπάρχουνε και νόμοι. Υπάρχουνε και νόμοι. Δε μπορείτε να γίνεστε μέλος ενός δικαστηρίου αυτή τη στιγμή. Λοιδορείτε την πολιτεία, η οποία είναι εδώ… η πολιτεία η οποία καθημερινά προσπαθεί να βγάλει το γραφειοκρατικό…»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε: «Όχι, δε θέλω… Κανένα λαϊκό δικαστήριο. Αναδεικνύω τα κακώς κείμενα. Ακούστε, κύριε Αναστασόπουλε… Σταματήστε τη φιλοσοφία. Δε κάνω κανένα λαϊκό δικαστήριο… Δε βγάζει καμία απόφαση η τηλεόραση. Η τηλεόραση οφείλει να αναδεικνύει τα κακώς κείμενα! Η τηλεόραση… Η τηλεόραση βεβαίως και εγκαλεί την πολιτεία! Αυτός είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων, να εγκαλεί την πολιτεία!»

Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε απότομα, με τον παρουσιαστή να δίνει εντολή για τη διακοπή της σύνδεσης: «Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δε τον θέλω, άλλο κλείστε τον. Τέλος».