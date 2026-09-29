Οι αγώνες Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός και Λε Μαν – Άρης ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (29/9).
Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τους Λιθουανούς στο Κάουνας για τη 2η αγωνιστική της Euroleague ενώ οι «κίτρινοι» κοντράρονται με τη Λε Μαν στη Γαλλία για το Eurocup.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:00 Magenta Sport 6 Ουµπέρ Χούρκατς – Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα Τσενγκντού
14:30 Magenta Sport 5 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Αντρέι Ρούμπλεφ Χανγκτσόου
17:00 Novasports 5HD USK Πράγας – Αθηναϊκός aΘens cup
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλατασαράι – ΠΑΟΚ Βόλεϊ
17:00 Novasports 5HD USK Πράγας – Αθηναϊκός aΘens cup
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλατασαράι – ΠΑΟΚ Βόλεϊ
19:00 Novasports Extra 1 Φινλανδία – Λευκορωσία UEFA Nations League
19:00 Novasports Start Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα EuroLeague
19:00 Novasports 3HD Μολδαβία – Νήσοι Φερόες UEFA Nations League
20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός EuroLeague
20:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague
20:00 Novasports 2HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ EuroLeague
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάκιφμπανκ – Πανιώνιος ΓΣΣ Βόλεϊ
20:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague
21:00 Novasports 4HD Λε Μαν – Άρης EuroCup
21:30 Novasports Extra 4 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague
21:30 Novasports 3HD Βαλένθια – Μπασκόνια EuroLeague
21:45 Novasports Premier League Τσεχία – Αγγλία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 3 Άγιος Μαρίνος – Αλβανία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 2 Σλοβενία – Βόρεια Μακεδονία UEFA Nations League
21:45 Novasports Extra 1 Ισπανία – Κροατία UEFA Nations League
21:45 Novasports Start Βουλγαρία – Εσθονία UEFA Nations League
21:45 Novasports News Σκωτία – Ελβετία UEFA Nations League
21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν EuroLeague