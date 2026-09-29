Τα MTV Video Music Awards 2026 πραγματοποίησαν μια θεαματική επιστροφή στο Λος Άντζελες, καταγράφοντας την υψηλότερη τηλεθέαση των τελευταίων 11 ετών.

Η 43η τελετή απονομής που φιλοξενήθηκε στο θέατρο Peacock με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg, συγκέντρωσε συνολικά 8,43 εκατομμύρια θεατές μέσω των CBS και MTV, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen.

Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 51% σε σχέση με τη διοργάνωση του 2025, η οποία είχε προσελκύσει 5,6 εκατομμύρια τηλεθεατές. Παρά το γεγονός ότι η περσινή μετάδοση είχε σημειώσει ρεκόρ εξαετίας της πρώτης παράλληλης προβολής στο CBS, το φετινό σόου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καταγράφοντας τις κορυφαίες επιδόσεις από το 2015, όταν η διοργάνωση είχε συγκεντρώσει 12,73 εκατομμύρια θεατές αποκλειστικά μέσω του MTV, σύμφωνα με το The Wrap.

Η μεγαλύτερη τηλεθέαση σημειώθηκε κατά την έναρξη ξεπερνώντας τα 15 εκατομμύρια θεατές, όταν η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή των VMAs για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια, στο πλευρό της Sabrina Carpenter και της Charli XCX.

Ειδικότερα, η μετάδοση του CBS κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,61 εκατομμύρια θεατές σημειώνοντας άνοδο 52% σε σχέση με την περσινή τηλεθέαση των 5 εκατομμυρίων. Παράλληλα, η προβολή από το MTV προσέλκυσε 686.000 τηλεθεατές, καταγράφοντας αύξηση 40% σε σύγκριση με τις 491.000 της περασμένης χρονιάς.

Επιπλέον τα βραβεία αναδείχθηκαν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας 31,1 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις και 159 εκατομμύρια προβολές βίντεο. Στην πλατφόρμα X , όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοργάνωση κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως, καταγράφοντας παρουσία στις κορυφαίες τάσεις 10 χωρών με 18 διαφορετικά δημοφιλή θεματικά trends.