Ο Γιάννης Μπέζος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για μια διαφορετική περίοδο στη ζωή του, την ανάγκη να αποφορτιστεί αλλά και τις αλλαγές που έρχονται τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του πορεία. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφασή του να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από τη δουλειά, στις αντοχές του σώματός του, αλλά και στη στάση που έχει πλέον απέναντι στην καριέρα του και τη δημοσιότητα.

«Το φετινό καλοκαίρι δεν έκανα τίποτα επαγγελματικά. Ήταν η πρώτη φορά που έκατσα τρεις ολόκληρους μήνες και δεν έκανα τίποτα. Είχα πολύ καιρό να μην εργαστώ καθόλου και εννοώ ούτε γυρίσματα, ούτε παραστάσεις. Η δουλειά η δική μας, αν θες να βγεις στη σύνταξη, δεν κάνεις γι’ αυτή τη δουλειά. Πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Μας τροφοδοτεί αυτό. Βέβαια κι εκεί υπάρχει ένα μέτρο, δεν πρέπει να ξεπερνάμε ποτέ το μέτρο σε όλα τα πράγματα. Χτύπησαν καμπάνες στην υγεία μου ότι πρέπει πια να αποφορτιστώ, να ηρεμήσω. Δεν είμαι πια 30 ετών, είμαι 36. Το σώμα πια, αρχίζει και θέλει μια διαχείριση. Μέσα μου νιώθω πάρα πολύ νέος και νιώθω ότι το μέλλον είναι μπροστά μου», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

«Μακάρι κάποιος να με έχει παρεξηγήσει από τα λεγόμενά μου. Δεν είναι κακό αυτό. Σημαίνει ότι κάτι είναι ενδιαφέρον. Καταλαβαίνουμε αν κάτι έχει αντίκρισμα ή δεν έχει. Απλώς πολλές φορές, και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από αυτό, δεν είμαστε έτοιμοι να το αποδεχτούμε. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να διαχειριστείς την αλήθεια», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο Γιάννης Μπέζος αποκάλυψε επίσης ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει ξανά σε σειρά μεγάλου μήκους σημειώνοντας: «Είναι η τελευταία φορά που κάνω κάνω μεγάλη σειρά πολλών επεισοδίων. Οι συμμετοχές μου, εάν προκύψουν, θα είναι πολύ μικρές σε πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Κουράστηκα. δεν με γοητεύει πια. Δεν μου προσφέρει κάτι μέσα μου. Βεβαίως την κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Η πιο επιτυχημένη μου σειρά, είναι μια που έκανα το 2011 και λεγόταν “Κλινική περίπτωση”. Κάναμε 18 επεισόδια με πολύ υψηλή τηλεθέαση και πολύ καλό αποτέλεσμα».

Όσο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Γιάννης Μπέζος σχολίασε: «Αυτό που έχει συμβεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι πολύ σοβαρό. Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν ένας άγνωστος άνθρωπος, θα είχαμε καμία συνέχεια σε αυτό; Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα».

«Ο Θεός είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση, η οποία γίνεται από φόβο. Κυρίως από τον φόβο θανάτου. Στην περίπτωση λοιπόν του θανάτου, ο άνθρωπος πρέπει να καταφύγει κάπου. Για αυτό και δημιουργούνται οι θρησκείες. Η βάση της φιλοσοφίας είναι η απορία, ενώ η βάση της θρησκείας είναι ο φόβος. Το θαύμα είναι προσωπική υπόθεση, μπορείς να κάνεις υπέροχα θαύματα μόνος σου. Τα άλλα είναι τρικ», κατέληξε.