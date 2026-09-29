Μια νέα αλλαγή έρχεται στο πρόγραμμα του Alpha από το προσεχές Σαββατοκύριακο, με πρωταγωνιστή τον Νίκο Μάνεση και την εκπομπή του.

Συγκεκριμένα, από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η εκπομπή θα ξεκινά νωρίτερα, καθώς η διάρκειά της αυξάνεται κατά μισή ώρα. Το νέο τηλεοπτικό ραντεβού με το κοινό θα αρχίζει στις 09:15, αντί για τις 09:45, ενώ η ολοκλήρωση θα παραμένει στις 13:00.

Με αυτή την αλλαγή, ο Νίκος Μάνεσης αποκτά περισσότερο χρόνο στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνεχίζοντας μαζί με τη δημοσιογραφική του ομάδα να καταγράφει την επικαιρότητα, να παρουσιάζει τις σημαντικότερες ειδήσεις και να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία. Η εκπομπή διατηρεί το γνώριμο ύφος της, με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ από όλη την Ελλάδα και θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένου ανταγωνισμού στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, καθώς το τηλεοπτικό τοπίο έχει ενισχυθεί με νέες παρουσίες, όπως η εκπομπή «Mega Non Stop», η οποία έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στους πίνακες τηλεθέασης.

Έτσι, από το ερχόμενο Σάββατο, οι τηλεθεατές του Alpha θα μπορούν να παρακολουθούν τον Νίκο Μάνεση από τις 09:15 έως και τις 13:00, σε μια διευρυμένη εκπομπή με περισσότερη ενημέρωση και περιεχόμενο.