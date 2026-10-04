Ο Ντέιβιντ Φίντσερ επιστρέφει στο γνώριμο σκοτεινό και ψυχρό κινηματογραφικό του σύμπαν με το «The Killer», ένα crime θρίλερ στο Netflix με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ. Μια ταινία που δεν βασίζεται στις συνεχείς ανατροπές, αλλά στην ένταση, την ατμόσφαιρα και την απόλυτη προσήλωση ενός ανθρώπου που έχει μάθει να λειτουργεί χωρίς περιθώρια λάθους.

Ο Φασμπέντερ υποδύεται έναν επαγγελματία εκτελεστή που ακολουθεί αυστηρούς κανόνες και σχεδιάζει κάθε του κίνηση μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Όμως μια αποτυχημένη αποστολή ανατρέπει τα πάντα και τον αναγκάζει να εγκαταλείψει την προσεκτικά οργανωμένη ζωή του.

Από εκεί ξεκινά ένα προσωπικό κυνήγι εκδίκησης. Ο ήρωας ταξιδεύει από χώρα σε χώρα, αλλάζει ταυτότητες, παρακολουθεί τους στόχους του και προσπαθεί να εντοπίσει τους ανθρώπους που ευθύνονται για όσα συνέβησαν. Το μόνο που έχει στη διάθεσή του είναι η εμπειρία, η πειθαρχία και η δική του αυστηρή μεθοδολογία.

Το «The Killer», που έκανε πρεμιέρα στο Netflix το 2023, βασίζεται στο γαλλικό graphic novel των Αλέξις Νολέν και Λικ Ζακαμόν. Στο πλευρό του Φασμπέντερ εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, η Τίλντα Σουίντον, ο Τσαρλς Πάρνελ και ο Άρλις Χάουαρντ.

Η υπογραφή του Φίντσερ σε κάθε σκηνή

Αυτό που κάνει την ταινία να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Φίντσερ χτίζει την ένταση. Ψυχρή φωτογραφία, αυστηρά κάδρα, λεπτομέρειες που αποκτούν σημασία και ένας πρωταγωνιστής που μιλά ελάχιστα αλλά παρατηρεί τα πάντα. Ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς τη δράση, αλλά βρίσκεται σχεδόν μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου που προσπαθεί να ελέγξει κάθε παράμετρο της ζωής του.

Μόνο που το τέλειο σχέδιο έχει ήδη αρχίσει να καταρρέει.

Η Τίλντα Σουίντον έχει μια σύντομη αλλά χαρακτηριστική παρουσία, ενώ ο Φασμπέντερ στηρίζεται περισσότερο στη σωματική έκφραση και τις κινήσεις παρά στους διαλόγους. Ένας ρόλος ιδιαίτερα διαφορετικός από τους πιο εξωστρεφείς χαρακτήρες που έχει υποδυθεί στο παρελθόν.

Το «The Killer» δεν είναι ένα κλασικό «ποιος είναι ο δολοφόνος;» ούτε μια ταινία που προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ασταμάτητη δράση. Είναι ένα αργό και μεθοδικό παιχνίδι κυνηγητού, όπου κάθε κίνηση έχει σημασία και ένα λάθος μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Αν σας αρέσουν τα σκοτεινά crime θρίλερ, οι ιστορίες εκδίκησης και το ιδιαίτερο κινηματογραφικό ύφος του Φίντσερ, το «The Killer» είναι μια από τις επιλογές του Netflix που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας.

*Φωτογραφίες @Netflix