Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του Deal, σήμερα στις 17:45, ο Γιώργος Θαναηλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Happy day και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και μίλησε για το Deal, τους παίκτες, τους γιους του, αλλά και τα γούρια του.

«Καλή σεζόν να έχουμε με υγεία και καλά νούμερα. Έχουμε και αυτό το άγχος, τα καλά νούμερα», είπε καταρχάς ο Γιώργος Θαναηλάκης και συνέχισε «εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια αγωνία με νούμερα, απλά μπήκα στον χορό και χόρεψα. Ήμουν και πολλά χρόνια σε συνδρομητική τηλεόραση, οπότε δεν είχα το άγχος με τα νούμερα. Αλλά πλέον δεν, κοιτάω τα νούμερα και σίγουρα όλα εξαρτώνται από τον κόσμο, την εικόνα που βγαίνει προς τα έξω και από τον ανταγωνισμό γιατί είμαστε σε μια ζώνη ιδιαίτερη».

Ως προς τα γυρίσματα και την ανταπόκριση του κόσμου, δηλώνει: «Δεν υπάρχει ηρεμία ποτέ, πάντα θέλεις κάτι να πάει καλά. Δεν το περίμενα ότι θα καταφέρω ένα παιχνίδι το οποίο είναι χρόνια και από μόνο του είναι πολύ δυνατό, ότι θα μπορέσω να το κρατήσω σε καλό επίπεδο, και την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη. Νομίζω ότι τη δεύτερη χρονιά πήγαμε ακόμα καλύτερα, οπότε τώρα έχουμε αγωνία».

Για την πρόταση που δέχθηκε να παρουσιάσει το Deal: «Προφανώς οι άνθρωποι του Alpha κάτι ήξεραν παραπάνω, κάτι είδαν παραπάνω, κάποια ιδέα τους ήρθε, δεν ξέρω. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο σίγουρα δεν το περίμενα, ότι θα μου πουν έλα να κάνει ένα δοκιμαστικό για το Deal. Πήγαινα με την αίσθηση ότι δεν θα κάνω έτσι κι αλλιώς το Deal, οπότε ας πάμε να κάνουμε το δοκιμαστικό. Είπα πήγαινε όπως είσαι ο εαυτός σου, κάνε την πλάκα σου, το χιούμορ σου, την άνεσή σου όπως είσαι στα στούντιο στα αθλητικά κι ότι βγει. Αυτό το 10λεπτο φαίνεται ότι τελικά ήταν αυτό που ξεχώρισε, γιατί υπήρχαν αντάξιοι παρουσιαστές, ηθοποιοί που έκαναν δοκιμαστικά. Κάτι παραπάνω είδαν σε μένα».

Όσον αφορά στους παίκτες: «Γενικά γίνεται πολύ καλή δουλειά στο casting. Όσοι έρχονται έχουν κάτι ξεχωριστό και ο καθένας αφήνει τη σφραγίδα του και το πιο σημαντικό ότι όλοι έρχονται με καλή διάθεση, η οποία υπάρχει και πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, είναι όλοι μια παρέα».

Τέλος, μίλησε για τις μεταδόσεις που συνεχίζει και κάνει, παρόλο που μπήκε το Deal στη ζωή του, για τους γιους του που ζουν και οι δύο στη Σαντορίνη, τα γούρια του πριν από κάθε μετάδοση και αποκάλυψε ότι δεν έχει δει τα επεισόδια του Deal γιατί όπως είπε και ο ίδιος: «Δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου στην τηλεόραση».