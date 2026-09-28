Το «Ριφιφί» μπαίνει στην τελική του ευθεία, με τα τελευταία επεισόδια της σειράς να προβάλλονται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00. Οι εξελίξεις συνεχίζονται και η ιστορία οδηγείται προς το τέλος.

Μη χάσετε απόψε στις 22:00 – Επεισόδιο 04

Η ομάδα εκπαιδεύεται μέρα νύχτα στη μάντρα οικοδομών του Μανώλη. Μαθαίνουν να χειρίζονται κομπρεσέρ, οξυγονοκόλληση, να φορτώνουν βαριά υλικά και μπάζα σε μικρό βαγονέτο και να το σπρώχνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και «δανείζονται» ένα βανάκι, φόρμες εργασίες και εξοπλισμό από αποθήκη της ΕΤΥΔΑΠ. Μέχρι που έρχεται η μεγάλη μέρα. Η ομάδα φτάνει με το βανάκι πάνω από το φρεάτιο απέναντι από την τράπεζα και ξεκινάει αμέσως δουλειά μεταμφιεσμένη σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ. Με τις υποδείξεις της Όλγας που έχει μελετήσει καλά τα σχέδια της υπόγειας ύδρευσης και του αποχετευτικού, το κομπρεσέρ ξεκινάει να τρυπάει. Κι ενώ το πράγμα δείχνει να προχωράει χωρίς κάποιο απροσπέλαστο εμπόδιο, τα τοιχώματα υποχωρούν και καταπλακώνουν μέλος της ομάδας.

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