Οι αγώνες Τουρκία – Ιταλία και Βέλγιο – Γαλλία για το Nations League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Magenta Sport 6 Ουµπέρ Χούρκατς – Ντένις Σαποβάλοφ ATP 250

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Athens Kallithea FC – Αστέρας Άκτωρ Β Superbet League 2

16:00 Superbet YouTube Channel Μαρκό – Πανθρακικός Superbet League 2

17:00 Novasports 5HD Αθηναϊκός – Μέχελεν aΘens cup 2026

19:00 Novasports Start Λετονία – Κύπρος UEFA Nations League 2026-27

19:00 Novasports 3HD Αρμενία – Μαυροβούνιο UEFA Nations League

19:00 Novasports 2HD Γεωργία – Ουκρανία UEFA Nations League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Handball Premier

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Futsal Super League

21:45 Novasports Prime Βέλγιο – Γαλλία UEFA Nations League

21:45 Novasports Start Ρουμανία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA Nations League

21:45 Novasports 4HD Σουηδία – Πολωνία UEFA Nations League

21:45 Novasports 3HD Βόρεια Ιρλανδία – Ουγγαρία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Τουρκία – Ιταλία UEFA Nations League