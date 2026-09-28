Η λογική επικρατεί, αλλά όχι σε όλους στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες» απόψε, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Νέα σχέδια μπαίνουν σε εφαρμογή και κάποιοι είναι έτοιμοι να τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) δειλιάζει να ομολογήσει την αλήθεια στον Σταύρο (Πασχάλης Τσαρούχας) σχετικά με τον Αλέκο κι έτσι δίνει παραπλανητικές πληροφορίες. Η Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) είναι ανένδοτη κι επιμένει στην ακύρωση του γάμου αν δεν είναι κουμπάρα της η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), ενώ η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) αναλαμβάνει να δώσει λύση. Πλησιάζει την Εύα, την ενημερώνει για τις εξελίξεις κι εκείνη, με τη σειρά της, πείθει τη Νικολέτα να προχωρήσει με το μυστήριο. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) δέχεται επίθεση από τους ίδιους τύπους που είχαν επιτεθεί και στην Εύα, αλλά η παρέμβαση του Λεωνίδα (Λευτέρης Βασιλάκης) σώζει την κατάσταση, ενώ ο Γιάννης (Πάνος Μπακανδρέας) προχωράει στη σύλληψή τους. Η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) κι η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) επιστρέφουν στο Πήλιο κι η Ολυμπία δηλώνει στον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης) ότι θέλει να δουλέψει στη γαλακτοκομική μονάδα, εκείνος όμως δεν το βρίσκει και τόσο καλή ιδέα. Οι προετοιμασίες του γάμου ξεκινάνε κι η Νικολέτα, προκειμένου να δικαιολογήσει τον πατέρα της, λέει ένα ψέμα για την απουσία του. Η Βάσια κάνει τραπέζι στον Διονύση, τον Λεωνίδα και τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) και το ενδιαφέρον που δείχνει η ίδια στον Διονύση τον συγκινεί. Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) συναντά την Ολυμπία και της δηλώνει πως είναι διατεθειμένος να τινάξει τον γάμο στον αέρα, αρκεί να είναι και πάλι μαζί.

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