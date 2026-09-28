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Η λογική επικρατεί, αλλά όχι σε όλους στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες» απόψε, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Νέα σχέδια μπαίνουν σε εφαρμογή και κάποιοι είναι έτοιμοι να τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) δειλιάζει να ομολογήσει την αλήθεια στον Σταύρο (Πασχάλης Τσαρούχας) σχετικά με τον Αλέκο κι έτσι δίνει παραπλανητικές πληροφορίες. Η Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) είναι ανένδοτη κι επιμένει στην ακύρωση του γάμου αν δεν είναι κουμπάρα της η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), ενώ η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) αναλαμβάνει να δώσει λύση. Πλησιάζει την Εύα, την ενημερώνει για τις εξελίξεις κι εκείνη, με τη σειρά της, πείθει τη Νικολέτα να προχωρήσει με το μυστήριο. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) δέχεται επίθεση από τους ίδιους τύπους που είχαν επιτεθεί και στην Εύα, αλλά η παρέμβαση του Λεωνίδα (Λευτέρης Βασιλάκης) σώζει την κατάσταση, ενώ ο Γιάννης (Πάνος Μπακανδρέας) προχωράει στη σύλληψή τους. Η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) κι η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) επιστρέφουν στο Πήλιο κι η Ολυμπία δηλώνει στον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης) ότι θέλει να δουλέψει στη γαλακτοκομική μονάδα, εκείνος όμως δεν το βρίσκει και τόσο καλή ιδέα. Οι προετοιμασίες του γάμου ξεκινάνε κι η Νικολέτα, προκειμένου να δικαιολογήσει τον πατέρα της, λέει ένα ψέμα για την απουσία του. Η Βάσια κάνει τραπέζι στον Διονύση, τον Λεωνίδα και τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) και το ενδιαφέρον που δείχνει η ίδια στον Διονύση τον συγκινεί. Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) συναντά την Ολυμπία και της δηλώνει πως είναι διατεθειμένος να τινάξει τον γάμο στον αέρα, αρκεί να είναι και πάλι μαζί.

Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες

Δείτε αποκλειστικό sneak preview:

Δείτε το trailer: