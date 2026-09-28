Ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αφήνει για λίγο τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 «Σπιλιάδες» και δοκιμάζει τις δυνάμεις του και παίζει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τηλεπαιχνίδι, έχοντας δίπλα του έναν εξαιρετικά δυνατό και διαβασμένο παίκτη. Το αστείρευτο χιούμορ και η ξεχωριστή προσωπικότητα του Ρένου, αλλά και η ηρεμία του συμπαίκτη του δημιουργούν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό.

Δείτε sneak preview από το αποψινό επεισόδιο:

Δείτε το trailer: