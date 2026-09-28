Το 6ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», απόψε στις 22:00.

Ο έρωτας ανάμεσα στον Μανούσο και τη Μαρκέλλα δεν μπορεί πια να κρυφτεί, όμως εκείνη αρνείται να παραδεχθεί όσα αισθάνεται. Ο Σήφης νιώθει να χάνει έδαφος, ενώ γίνεται μάρτυρας ενός φιλιού που ανατρέπει τα πάντα.

Επεισόδιο 6 (Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου)

Ο έρωτας του Μανούσου για τη Μαρκέλλα δεν κρύβεται πια κι η τολμηρή του προσέγγιση την αναστατώνει βαθιά, γιατί ούτε σ’ εκείνη είναι αδιάφορος. Την ίδια στιγμή, ο Σήφης νιώθει να χάνει έδαφος, ενώ η ανησυχία για την υγεία του Λευτέρη μεγαλώνει δραματικά. Ο Νικήτας πιστεύει πως η μητέρα του υποχωρεί και αρχίζει να συμπαθεί την Ελπίδα, όμως η Σοφία έχει άλλα, δόλια σχέδια. Παράλληλα, η στάση του Μιχάλη απέναντι στη Μαρκέλλα γίνεται όλο και πιο αδιάφορη κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διάψευση των προσδοκιών της. Και ενώ όλα φαίνεται να μπερδεύονται, ένα απρόσμενο «ναι» αλλάζει τα δεδομένα.

Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου: